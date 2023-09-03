The Atlantic предрек крушение НАТО из-за войны на Украине
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Победа кандидата от Республиканской партии США на выборах президента страны в 2024 году может прекратить всякую поддержку Украине. Об этом заявил обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен
По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году. Причиной этого будет глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и "экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы".
При этом сторонник Трампа сейчас составляют большинство Республиканской партии.
"Непосредственным катализатором распада (НАТО) может стать война на Украине", - уверен О'Брайен.
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что задачи безопасности России решаются не только на Украине, но и по всему земному шару, во всяком случае по всему контуру Евразии.
И это не последний военный конфликт малой и средней интенсивности. России нужно независимо от того, что происходит в Вашингтоне решать свои задачи.