https://ukraina.ru/20230903/1049122935.html

The Atlantic предрек крушение НАТО из-за войны на Украине

The Atlantic предрек крушение НАТО из-за войны на Украине - 03.09.2023 Украина.ру

The Atlantic предрек крушение НАТО из-за войны на Украине

Победа кандидата от Республиканской партии США на выборах президента страны в 2024 году может прекратить всякую поддержку Украине. Об этом заявил обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен

2023-09-03T11:32

2023-09-03T11:32

2023-09-03T11:32

новости

нато

дмитрий дробницкий

россия

украина

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По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году. Причиной этого будет глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и "экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы".При этом сторонник Трампа сейчас составляют большинство Республиканской партии.Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что задачи безопасности России решаются не только на Украине, но и по всему земному шару, во всяком случае по всему контуру Евразии.И это не последний военный конфликт малой и средней интенсивности. России нужно независимо от того, что происходит в Вашингтоне решать свои задачи.

https://ukraina.ru/20230828/1048943210.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, дмитрий дробницкий, россия, украина