https://ukraina.ru/20230903/1049122770.html

"Кусай и держи". Британский генерал рассказал, как ВСУ смогут добиться "победы" над Россией

"Кусай и держи". Британский генерал рассказал, как ВСУ смогут добиться "победы" над Россией - 03.09.2023 Украина.ру

"Кусай и держи". Британский генерал рассказал, как ВСУ смогут добиться "победы" над Россией

Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до тех пор, пока не появятся средства для его достижения. Об этом заявил экс-командующий Объединенными силами Великобритании, генерал Ричард Бэрронс

2023-09-03T10:56

2023-09-03T10:56

2023-09-03T10:56

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всу

россия

наступление

черноморский флот

кассетные боеприпасы

пво

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По его словам, нынешнее контрнаступление Украины не достигнет поставленных целей, хотя никто этого и не ожидал.Продвижение ВСУ на юге составляет лишь около 12 километров, до Азовского моря еще предстоит преодолеть три линии российской обороны, пройдя 88 километров по прямой.Успеху наступления ВСУ, по мнению, британского военного, мешает отсутствие ПВО, которая сейчас может прикрыть лишь треть территории страны, и снарядный голод. Последнюю проблему удалось решить частично - за счет поставки кассетных снарядов США.Восстановление боеспособных ВВС Украины затянется до середины следующего года, существует и острая нехватка средств разминирования. Все это перенесет войну как минимум на следующий год.С наступлением холодов ВСУ следует придерживаться тактики "кусай и держи", привязывая российских солдат к фронту и действуя "короткими прыжками", чтобы снизить потери.Также Украина должна сделать упор на контрбатарейную борьбу и борьбу с Черноморским флотом. Последний британец назвал "двигателем разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетам и ключевым препятствием на пути экспорта зерна". Бороться с ЧФ он предлагает ракетными ударами и морскими беспилотниками. Якобы флот России на Черном море должен быт ь нейтрализован к весне 2024 года.Поворотным моментом для Киева должна стать середина 2024 года, когда Запад начнет усиленные поставки боеприпасов.Бэрронс полагает, что Запад теперь должен взять на себя обязательство провести предстоящую более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы.Тем временем командиры ВСУ без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику.

https://ukraina.ru/20230902/1049118468.html

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новости, всу, россия, наступление, черноморский флот, кассетные боеприпасы, пво