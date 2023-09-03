https://ukraina.ru/20230903/1049119475.html

Офицер связи: Не много придумаешь, когда в руках у тебя автомат, но связистам есть куда расти

Офицер связи: Не много придумаешь, когда в руках у тебя автомат, но связистам есть куда расти - 03.09.2023 Украина.ру

Офицер связи: Не много придумаешь, когда в руках у тебя автомат, но связистам есть куда расти

О том, что со связью на фронте наблюдаются серьезные проблемы, уже полтора года не говорит только ленивый. О том же, как военные связисты эти проблемы решают, информации практически нет.

2023-09-03T09:34

2023-09-03T09:34

2023-09-03T09:34

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Об успехах связистов на фронте, работе под огнем артиллерии и на большой высоте, а также о выборе позывных, новых технических решениях, боевых наградах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал один из офицеров связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Легенда".- "Легенда" - крутой позывной. Как получил?- (Смеется) После выпуска попал я в 200-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и руководил станцией спутниковой связи Р-439. Комплекс назывался "Легенда". Ну и как-то так повелось, что…кто есть на месте? "Легенда"! Легенда-Легенда-Легенда. Вот и привязалось в подразделении еще с ППД. Достаточно звонкий и запоминающийся позывной.Как правило ребята называются своими городами, областями или реками. Был у нас забавный случай с парнишкой с позывным "Амур". Приехали на очередной пункт и что-то там: "Амур", давай быстрее, "Амур", давай перебежечкой. Подшучивали как-то периодически.И тут выяснилось, что на месте, куда мы приехали, командует генерал с таким же позывным. Когда его подчиненные, которые ходили в чинах подполковников и полковников, услышали, они подошли и говорят: "Ребята, вы дураки что ли? Вы же сейчас дошутитесь!" В общем, пришлось человеку сменить позывной, поскольку там "Амур" — это немножко повыше. Неудобно могло получиться.- А как вообще у вас в бригаде позывные присваивают?- Да по-разному получается. У кого-то просто стечение обстоятельств. Вот отпустили человека в отпуск, да? Возвращаясь, он позвонил нам из аэропорта, а диктор в это время: "Уважаемые пассажиры!" Все услышали по громкой связи и началось: "Что, уважаемый, к нам летишь?" Так и прилипло – "Уважаемый".Кому-то позывной дают командиры. Приходит, например, человек и говорит, что не может придумать себе позывной. Командир тогда придумывает за три секунды. "Мне не нравится!", - заявляет военнослужащий, но поздно. Раньше надо было думать.Кто-то приходит со своим старым позывным. Вот к нам недавно человек прибыл, для которого эта кампания далеко не первая. Он приехал и говорит: "Блин, а мой позывной занят. Ну ничего! Мне еще в Сирии другой позывной дали. Похожу пока с ним".- Вчера мы присутствовали на церемонии награждения. Расскажешь, чем и за что тебя наградили? -Наградили двумя государственными наградами – Медаль за заслуги перед Отечеством 2-й и 1-й степени. Наградили, если коротко, за работу нашу. Мы, понимаешь ли, самостоятельные и трудолюбивые. Мы умеем самостоятельно принимать решения и добиваться желаемого. А желаем-то мы одного – чтобы все подразделения нашей бригады оставались на связи.Работаем в любой обстановке, а бывает она очень разной. Также, как и пехота, бегаем от "мавиков", дронов-камикадзе. Работаем на позициях под обстрелами. О том, за что конкретно наградили, следовало бы спросить у моего руководства. Они-то могут ответить. А я лишь выполняю свою работу, свою функцию. Раз наградили, то, наверное, выполняю хорошо.- Все мальчишки, мечтая о карьере военного, видят себя десантниками, морскими пехотинцами, офицерами спецназа. Да не просто так, а непременно штурмовиками или разведчиками. Почему связь?- Начнем с того, что это очень интересная профессия, в которой у человека просто уйма возможностей придумать что-то свое, сделать не так, как у других, показать какое-то иное видение. У пехотинцев, нисколько не унижая их достоинство, поскольку они молодцы, задачи какие? Сидеть в окопе и сдерживать врага. Это, наверное, труднее, чем у нас, но развиваться и придумывать что-то новое там особо негде. Не много ведь придумаешь, когда в руках у тебя автомат, пулемет или граната.Все мои ребята тоже умеют всем этим пользоваться, а многие и не раз пользовались, но им есть куда расти. Есть простор для развития технической мысли.- Вот давай тогда ближе к технической мысли. Проблема связи – одна из самых болезненных с первых дней СВО. Вы же свою систему выстраивали здесь с нуля. С чего начинали?Начиналось также, как и во всех наших Вооруженных силах – со штатного связного вооружения, которое, в связи с громоздкостью, не во всех ситуациях может работать нормально.Если поставить несколько машин у командного пункта, то они этот пункт выдадут, сколько то и другое ни маскируй. Но можно поставить оборудование, которое и по характеристикам лучше, и намного более компактное, и незаметное. Оно будет выполнять свою функцию, но никто не догадается, что оно там стоит.А за то, что мы встали на этот путь, нужно благодарить нашего командира, который не только приветствует любые новшества, но заставляет не почивать на лаврах, а постоянно развиваться. У нас бригада только так и работает: многое придумываем или докручиваем сами, а командир делится своими идеями.Я ведь не управляю всеми подразделениями нашей бригады и не могу знать многих нюансов в той или иной сфере, а командир – человек умный, опытный и хорошо информированный. Потому он подсказывает нам, как лучше действовать в той или иной ситуации.- Если завтра вас перебросят на другое направление, то сколько времени и сил потребуется, чтобы выстроить систему управления заново?- Времени и сил будет затрачено минимум, поскольку и опыт имеется, и помимо стационарно установленного оборудования, мы сейчас работаем над подвижными узлами. Если начнется переброска, то автомобиль, заряженный оборудованием, просто включится в работу и поедет в нашей колонне.- Опыт – это хорошо. А вы готовы делиться им с другими подразделениями? Ведь многие проблемы в этом конфликте решаются благодаря горизонтальным связям.Да, конечно. Вот недавно конкретно к нам приезжали мобилизованные ребята. Причем я даже не сосчитаю, сколько их уже было. Приезжают и говорят: "Мы слышали, что у вас в бригаде оборудование работает на вот таких расстояниях. Что нам нужно сделать, чтобы было как у вас? Оборудование есть, но работать с ним не умеем". Все, садимся, показываем. Они снимают видео, как все правильно настраивать, что исправлять, где лучше устанавливать, как прописать.Плюс – общаемся с товарищами, которые служат в других подразделениях, обмениваемся опытом. Мы рассказываем, что и как сделали, какой результат получили. Всегда можно сделать немножечко иначе и получить совсем другое качество работы оборудования.- Сегодня мы оценили условия, в которых вам приходится работать. Выяснилось, что даже альпинистская подготовка вам необходима. А можешь объяснить читателю, почему связисты крутые?- Крутые потому, что все вооружение и все бойцы без нас просто не смогут. Сила в информации. Если информация не будет передаваться качественно и своевременно, то задачи будут выполняться с очень большими потерями.Что же до альпинистской подготовки, есть задача и понимание того, как ее нужно выполнить. Если для этого, к примеру, нужно залезть на пятидесятиметровую вышку, у которой две опоры прострелены, значит – надо. Если мы этого не сделаем, то подразделение останется без связи и станет неуправляемым.Была тут ситуация – ставили очередной ретранслятор. Крупногабаритная вышка нам приглянулась, поскольку стояла на высотке и замечательно подходила для этого. Парни залезли, но капризная погода изменилась быстро: поднялся ветер и начался ливень. А поскольку лестницы там не было, а у нас ни веревки, ни страховки, пришлось им сидеть наверху и ждать пока закончится дождь, немножко просохнет опора на ветру. И ничего! Никто даже не простудился.- Зато в дождь беспилотники не летают…- Согласен. Это просто замечательная погода, которая позволяет нам спокойно работать и спокойно передвигаться. Мы знаем, что никто нас не смотрит и никто по нам не наводится. Поэтому – погода замечательная!- А как связисты работают на линии боевого соприкосновения? Как это все происходит?- Ну как происходит? Я ж говорю: у нас девиз – "всё для победы". Когда мы понимаем, что по тем или иным причинам подразделение осталось без связи и сами они никак не смогут это исправить, приходится включаться. А поскольку происходит это, как правило, на линии боевого столкновения, где постоянно висят беспилотники, летают дроны-камикадзе и прочие гадости… есть направления, куда даже люди, которые там находятся, не советуют ездить. Шанс проскочить – где-то процентов десять из сотни. Вот десять процентов, что тебя не увидят и по тебе не отработают. Но стоит задача и нужно ее выполнять. Это так называемая дисциплина. А если надо, то без всякой задней мысли едем и выполняем. У нас все очень просто на самом деле.- А потом из этих поездок получаются захватывающие истории…- Знаешь, когда сидишь потом с ребятами в спокойной обстановке, это уже забавное чувство. Ха-ха, хи-хи. Мы, дескать, проехали, а впереди и позади машины подорвали, но мы прошли между и как-то уцелели. Потом это в самом деле кажется забавным, когда из, казалось бы, безвыходной ситуации выходишь как гусь из воды.- Перед интервью ты упоминал о ребятах, которым пришлось работать под надзором украинского беспилотника. Расскажешь подробнее?- В очередной раз приехали работать в мотострелковый батальон, к ребятам из пехоты. Нужно добраться до точки и устранить проблему, а это белый день и открытая территория. Максимум наполовину скошенная лесополоса неподалеку, но и до нее метров триста-четыреста пробежать надо.А поскольку это передовая, противник старается вести наблюдение. Заметив его, поняли, что надо как-то прятаться, поскольку сейчас по ним будут работать. Ребята короткими перебежками от кустика к кустику добрались, задачу выполнили. Пехота в шоке. Говорят: "Вы ж понимаете, что дорога к нам элементарно простреливается? Дождались бы хоть сумерек, чтоб вас хуже видно было". Наши в ответ: "В смысле? У вас же связи нет? Так вот сейчас будет". Им предложили посидеть до вечера, но были другие задачи и ребята побежали обратно.- Расскажи о работе линейщиков. Судя по тому, что я слышал, эти люди вообще не знают, что такое страх.- Линейщики – одни из самых бесстрашных наших ребят. Они понимают, что некоторые подразделения не могут работать без проводной связи. А если они не могут работать, то мы даем поблажку врагу. Мы даем слабину.Самая длинная линия у нас, по-моему, была восемнадцать километров. Это на самом передке и, чтоб ты понимал, ее за час могли перебить раз пять-шесть. Мина прилетает, рвет провод и связи нет. В какой-то момент пацаны уже не уходили оттуда, а просто менялись. Один идет восемнадцать километров, проверяет – все работает. Пришел, полчаса посидел и снова перебило. Пошел в другую сторону.Если у пехоты есть какие-то укрытия, окопы, блиндажи, то линейщик просто идет где-то вдоль лесополосы, где-то перебегает через поле, где-то ползет по канализационной трубе под дорогой. И так постоянно. Под минометными обстрелами.Боятся ли они? Думаю, что боятся, но понимают, что это надо делать. Если мы этого не сделаем, то подведем своих товарищей. А если подведем, то грош нам цена за такую работу.- Ты боишься высоты?- (смеется) Боялся.- Как преодолеть страх?- Это борьба с самим собой. Себя нужно победить. Любой страх преодолим. Просто нужно отыскать в себе силы и сделать один раз, второй. Потом адреналин пропадает и это становится обыденным. Это как с парашютом прыгать. Первый, второй раз страшно, а в третий раз уже нормально прыгаешь. Здесь то же самое. Залез на вышку, залез на девятиэтажку по окнам, спустился – уже хорошо.- Вернемся к связи. По началу с ней было плохо, а теперь стало получше. Когда же станет хорошо и у всех сразу?- Хорошо, наверное, бывает там, где трудится сплоченный коллектив. Где людям могут толково объяснить, чего же от них хотят, а не "эй ты, мне нужна связь, иди делай". Вот эти непонятные задачи возникают из-за того, что командир сам толком не знает, чего он хочет. Ему нужна какая-то связь, а какая – не ясно. Все идет от управления, от командиров. Если командиры грамотные, если командиры требовательные, если их не устраивает ровное сидение на месте, если им нужно постоянно что-то придумывать, изобретать, дополнять и делать резервы, то все начинает работать.- А вот новые решения из чего получаются? Вы штудируете профильную литературу, изучаете чужой опыт или изобретаете сами?- Да всего понемногу. Некоторые решения рождаются просто. Сажусь с теми ребятами, с которыми работаю. Вот есть несколько человек, которые без профильного образования, но кто-то раньше интересовался радио, кто-то умеет паять, кто-то знает принципиальные схемы, кто-то – электронные.И вот нам, к примеру, нужно упростить систему, но при этом не потерять качество. Сейчас вот разрабатываем систему связи именно для штурмовых подразделений. Чтобы бойцу было удобно, чтобы у него были свободны руки, но все его слышали, и он всех слышал. Даже если разговаривают шепотом.А то были моменты, когда разведгруппа заходит и в десяти метрах от противника вдруг связь нужна, а нормально сказать невозможно. С помощью этой системы даже шепот будет хорошо слышно и дальность заметно увеличится.- Но для реализации подобных задумок, насколько я понимаю, требуются гражданские технологии и, как следствие, волонтерская помощь?- Да-да-да! Потому, что самим тяжеловато. Не все может предоставить Минобороны, не всегда это получается так быстро, как нам требуется. Ложка, как известно, дорога к обеду. Если сегодня не сделаем, то завтра уже не понадобится.Волонтеры здорово помогают. Сейчас вот ребята из Питерского МЧС подготовили комплекты для высотных работ, чтобы подниматься было чуть проще и безопаснее. Ждем, сейчас они приедут.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, спецоперация, новые регионы, россия, украина