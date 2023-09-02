https://ukraina.ru/20230902/1049118468.html

Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных

Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных - 02.09.2023 Украина.ру

Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных

Несмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.

2023-09-02T20:03

2023-09-02T20:03

2023-09-02T20:06

эксклюзив

украина

спецоперация

вс рф

всу

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Источники издания Украина.ру, которые постоянно находятся на связи с защитниками Работино, опровергают её."Наши продолжают несмотря на очень сильное давление укропов удерживать позиции на юге села. Для подкрепления туда переброшена российская 76-я десантно-штурмовая дивизия. Наши стоят насмерть. Мало того, плохо обученные всушники специально сдаются нашим в плен.На днях сдалась небольшая группа, которая специально засела в небольшом овраге, дождалась подхода наших и без лишних слов сдалась. Пленные говорят, что они мобилизованные, их практически не обучают. За месяц подготовки только два-три дня у них были стрельбы. С ними работали психологи. Говорили: мол, не бойтесь, идите в атаку – русские сразу побегут. Но реальность оказалась прямо противоположной.По поводу Работино. Вы должны понимать, что укропы не могут его сразу полностью занять, потому что если они не займут два соседних села: слева – Копани, а справа – Вербовое, то заняв Работино, они сразу попадут в наш огневой мешок. Так было, например, когда они вошли в Пятихатки.Поэтому сейчас они предпринимают усилия, чтобы взять эти населенные пункты. Копани небольшее село – чуть ли не одна улица. Но наши там стоят и его не сдают. У ВСУ есть только продвижение в полях под Вербовым – там действительно нашим пришлось уйти с нескольких позиций. Очень сильное давление там.ВСУ под Вербовым бьют кассетными снарядами, часть из них не разрывается, а лежит в поле. Они могут сдетонировать, когда ВСУ пойдет там в наступление.Еще раз, Работино практически разрушено: бои идут за полуразрушенную, без крыши школу в центре села, которую укропы периодически показывают: мол, они уже контролируют Работино, но это не так", - сообщила Елена Бобкова, донецкий волонтер, которая ежедневно находится на связи с защитниками Работино, постоянно выезжает в этот район, поэтому хорошо знает ситуацию там.Непростая ситуация сложилась в районе Соледара-Бахмута, где позиции держат сибирские казаки. ВСУ не оставляет попыток продавить нашу оборону. В этот район, как рассказал изданию Украина.ру герой России, казачий командир с позывным "Кан", прибыл новый украинский отряд дронистов, которые стал запускать дроны на новой, до этого неизвестной казакам волне."Сейчас вражеских дронов над нами больше, чем птиц в небе. Против них не действуют наши антидроновые ружья. Надо вскрыть волну, на которой они летают. Вскроем – будем их снова садить как раньше.Принцип работы у антидронового ружья такой. Зная волну, мы давим сигнал, и дрон остается без управления оттуда. В итоге мы его либо садим, либо он падает под действием ветра.У меня в отряде сейчас два двухсотых. Такого раньше не было. Когда отбивали атаки укропов под Бахмутом этим летом были даже тяжелые трехсотые, но двухсотых не было. Сейчас буду разбираться, как это произошло. Это случилось, когда мы взяли две посадки.Еще вот, что заметил. ВСУ стали бить по нам Хаймарсами. Раньше такого не было. Раньше ими били только по каким-то жирным местам. Но вот чтобы просто по позициям – такого не припомню. Причем 50% ракет попадают просто в поле из-за работы РЭБ. Для меня это наглядный показатель того, что у ВСУ просто снарядный голод, если они начали уже это дорогущее оружие использовать по нам.И второе, мы окончательно поняли, что всушников, которые прошли обучение за границей, мы спокойно двухсотим. Ничего там необычного в обучении, или чего-то из ряда вон выходящего нет. Это все легенда о каком-то там превосходстве после обучения", - рассказал Кан.

https://ukraina.ru/20230901/1049102788.html

https://ukraina.ru/20230831/1049071563.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, украина, спецоперация, вс рф, всу