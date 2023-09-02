https://ukraina.ru/20230902/1049118153.html

Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на Украине

Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на Украине - 02.09.2023 Украина.ру

Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на Украине

Стали известны кандидатуры на пост главы Фонда госимущества и на пост министра культуры и информационной политики. Олигарху Игорю Коломойскому изберут меру пресечения

2023-09-02T18:33

2023-09-02T18:33

2023-09-02T18:35

эксклюзив

хроники

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О том, что на следующей неделе во власти будут перестановки сообщило сразу несколько источников: издание "Украинская правда", а также народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк."В команде президента обсуждают, что на следующей неделе в Кабмине может состояться два назначения − министра обороны и министра культуры", - сообщила "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники.По их информации планируется, что президент Украины Владимир Зеленский внесёт в Раду предложение на увольнение министра обороны Алексея Резникова и предложит нового министра обороны − нынешнего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Кроме этого, парламент может назначить нового министра культуры и информационной политики. Потенциальной кандидаткой на эту позицию источники "Украинской правды" назвали Юлию Федив, которая возглавляла Украинский культурный фонд в 2018-2021 годах. В сентябре 2021 года сама Федив сообщила о возбуждении в отношении неё уголовного дела. При этом с 1 июля 2021 года до 1 июня 2022 года она также возглавляла ОО "Общественное телевидение".О том, что на пост главы Минкульта назначат женщину сообщил и нардеп Железняк в своём телеграм-канале. При этом первое сообщение — в 09:11 - было сделано при помощи эмодзи, а конкретного имени нового министра Железняк не назвал.Через 5 минут Железняк всё же уточнил, что речь о Федив."Новым министром культуры и информационной политики Украины будет Юлия Федив (экс-глава УКФ). Голосование на следующей неделе. Если не ошибаюсь, с её назначением получится правительство с наибольшим количеством женщин в истории Украины — 28% или 6 из 21 членов Кабинета министров Украины. Хорошая кандидатура", - указал парламентарий.Впрочем, с ним согласились не все."Кандидата на должность министра культуры Юлию Федив подозревают в коррупции! Депутатишки, что вам плохого сделала наша культура? А?" - заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.Он сообщил, что после ухода Федив из Украинского культурного фонда там провели аудит и не досчитались 57 млн грн (около 171 млн руб. - Ред.)."Она будет как красть? Тихим сапом? Или, как Ткаченко, быстренько?" - задал вопрос Мосийчук.Позже нардеп Железняк, что смена министра обороны и министра культуры будет не единственной кадровой перестановкой на следующей неделе."Выглядит так, что Минобороны (ну и автоматом ФГИУ) и Минкульт будут не единственными кадровыми ротациями, которые должна утвердить Рада. Там ещё глава одного экономического регулятора уже подала в отставку. И вместо неё самый вероятный кандидат — глава одной восточной военно-гражданской администрации. Подсказка — родной для меня области. И увольнение и назначение потребует голосования в Раде также. Вообще, у коллег по коалиции будет интересное заседание фракции", - написал Железняк в телеграм-канале.Долго томить своих подписчиков он не стал, а назвал фамилии."Ок, держите ротации. Ольга Пищанская покидает Антимонопольный комитет Украины (а столько разговоров о реформе было во время закона 5431). И сразу госпожа Пищанская будет назначена главой Фонда госимущества (когда Рустем Умеров пойдёт на министра обороны). Вместо неё новым главой АМКУ будет назначен Павел Кириленко (глава Донецкой ВГА). Короче, следующая пленарная неделя будет прям очень насыщена событиями. А это же новая сессия начинается... Оканчивается действие изъятия депутата Гео Лероса из зала", - отметил Железняк.О том, что Пищанская станет главой Фонда госимущества сообщила со ссылкой на свои источники и "Украинская правда".Мера для КоломойскогоВечером 2 сентября планируется избрание меры пресечения для украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщило издание "Страна"."Сегодня, вечером в Шевченковском суде состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня СБУ и БЭБ вручили подозрение. По информации источников "Страны", сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. "Сумма залога до 600 млн грн (около 1,6 млрд руб. - Ред.)", — говорит источник "Страны"", - отмечалось в публикации издания.Ранее к Коломойскому с обыском и подозрением пришли сотрудники СБУ."По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уведомление о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", - указывалось в сообщении телеграм-канала СБУ утром 2 сентября.По информации спецслужбы установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около 1,5 млр руб. - Ред.) путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений."Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается", - сообщила СБУ.После публикации этого сообщения, а также фотографий, на которых Коломойский расписывается при получении подозрения, в соцсетях массово начали публиковать ролик, который в своё время записывал Зеленский и другие артисты "Квартала 95" с поздравлениями олигарха с Днём рождения."Сейчас, к Бене Коломойскому приходят нукеры его бывшего шута, и дедушка не очень счастливо выглядит, в отличие от тех дней, когда он думал что как он лихо конкурентов обошёл и взял власть в стране. А не оскорблял бы ВВП в 2014-м, не выпендривался и не крутил панты при каких условиях согласен на возвращение Днепропетровска в Россию, то глядишь бы, спокойно жил в компании русских олигархов, занимая бизнесом, а не политическими играми. Но не так сталося, як гадалося, и лошадка на которую он поставил "ну не шмогла я, не шмогла".. Так что, поделом", - прокомментировал этот ролик бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.На Украине же предположили, что неприятности Коломойского могут быть связаны с визитом Зеленского в США."Сегодня снова пришли силовики к Коломойскому. Версии для чего: 1. Зе летит в США и ему необходимо демонстрировать борьбу с ИВК (Коломойским — Ред.). 2. Демонстрировать бурную деятельность силовиков, чтобы отвлекать массы от других проблем и скандалов. 3. Всем показать, что дружбы между ними нет, после максимально комплиментарного интервью на "1+1", которое породило много слухов", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Канал назвал злоключения олигарха "сериалом, который крутят народу, когда нужно очень сместить внимание".С учётом состояния Коломойского, мало сомнений в том, что он выйдет на свободу под залог.

https://ukraina.ru/20230902/1049115076.html

https://ukraina.ru/20230902/1049112380.html

https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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