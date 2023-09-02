"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе - 02.09.2023 Украина.ру
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"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе
"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе - 02.09.2023 Украина.ру
"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе
Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала массовые атаки БПЛА и ракетами по российским регионам, а также целесообразность президентских выборов на Украине
2023-09-02T17:18
2023-09-02T17:18
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00:35 - Об ответе на массовые атаки БПЛА по регионам РФ05:42 – О псевдогеноциде и санкциях США против лагеря "Артек"13:39 – О президентских выборах на Украине и человеческом ресурсе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Видео, БПЛА

"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе

17:18 02.09.2023
 
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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала массовые атаки БПЛА и ракетами по российским регионам, а также целесообразность президентских выборов на Украине
00:35 - Об ответе на массовые атаки БПЛА по регионам РФ
05:42 – О псевдогеноциде и санкциях США против лагеря "Артек"
13:39 – О президентских выборах на Украине и человеческом ресурсе
 
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