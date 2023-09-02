https://ukraina.ru/20230902/1049117801.html

"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе

"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе - 02.09.2023 Украина.ру

"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе

Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала массовые атаки БПЛА и ракетами по российским регионам, а также целесообразность президентских выборов на Украине

2023-09-02T17:18

2023-09-02T17:18

2023-09-02T17:18

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00:35 - Об ответе на массовые атаки БПЛА по регионам РФ05:42 – О псевдогеноциде и санкциях США против лагеря "Артек"13:39 – О президентских выборах на Украине и человеческом ресурсе

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, бпла, видео