Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
На эти средства планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах
На восстановление жилого фонда Украина получит от Всемирного банка 232 млн долларов. Об этом 2 сентября сообщило Министерство реинтеграции Украины в своем телеграм-канале.
"Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.
Ведомство планирует отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. Финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.
Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.