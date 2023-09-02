Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда - 02.09.2023 Украина.ру
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Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда - 02.09.2023 Украина.ру
Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
На эти средства планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах
2023-09-02T17:05
2023-09-02T17:05
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украина
всемирный банк
ремонт
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На восстановление жилого фонда Украина получит от Всемирного банка 232 млн долларов. Об этом 2 сентября сообщило Министерство реинтеграции Украины в своем телеграм-канале."Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.Ведомство планирует отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. Финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
https://ukraina.ru/20230609/1047070982.html
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новости, украина, всемирный банк, ремонт
Новости, Украина, Всемирный банк, ремонт

Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда

17:05 02.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРеконструкция жилых зданий в Донецке
Реконструкция жилых зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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На эти средства планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах
На восстановление жилого фонда Украина получит от Всемирного банка 232 млн долларов. Об этом 2 сентября сообщило Министерство реинтеграции Украины в своем телеграм-канале.
"Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.
Ведомство планирует отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. Финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.
Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
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