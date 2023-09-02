https://ukraina.ru/20230902/1049117555.html

Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда

Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда - 02.09.2023 Украина.ру

Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда

На эти средства планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах

2023-09-02T17:05

2023-09-02T17:05

2023-09-02T17:05

новости

украина

всемирный банк

ремонт

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На восстановление жилого фонда Украина получит от Всемирного банка 232 млн долларов. Об этом 2 сентября сообщило Министерство реинтеграции Украины в своем телеграм-канале."Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.Ведомство планирует отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах. Финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20230609/1047070982.html

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новости, украина, всемирный банк, ремонт