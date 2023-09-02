Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
При этом китайский дипломат отметил, что многие страны преследуют в украинском конфликте собственные интересы
Китай и Турция могли бы действовать сообща по урегулированию украинского кризиса, однако, ряд государств преследует в этом конфликте свои интересы. Об этом заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин 2 сентября.
"Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это вредит международному сотрудничеству", — процитировала слова китайского дипломата турецкая газета Aydınlık.
Лю Шаобин добавил, что Китай высоко ценит усилия Турции по созданию зернового коридора и что требования России по зерновой сделке также должны быть удовлетворены.
Также он подчеркнул, что Пекин и Анкара придерживаются общей позиции по Африке и это сотрудничество также будет весьма полезным для развития африканского континента.
Во время визита в Пекин 30 августа министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине.