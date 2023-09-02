Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта - 02.09.2023 Украина.ру
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Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта - 02.09.2023 Украина.ру
Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
При этом китайский дипломат отметил, что многие страны преследуют в украинском конфликте собственные интересы
2023-09-02T16:47
2023-09-02T16:47
новости
китай
турция
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Китай и Турция могли бы действовать сообща по урегулированию украинского кризиса, однако, ряд государств преследует в этом конфликте свои интересы. Об этом заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин 2 сентября."Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это вредит международному сотрудничеству", — процитировала слова китайского дипломата турецкая газета Aydınlık.Лю Шаобин добавил, что Китай высоко ценит усилия Турции по созданию зернового коридора и что требования России по зерновой сделке также должны быть удовлетворены.Также он подчеркнул, что Пекин и Анкара придерживаются общей позиции по Африке и это сотрудничество также будет весьма полезным для развития африканского континента.Во время визита в Пекин 30 августа министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине.
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новости, китай, турция, украина
Новости, Китай, Турция, Украина

Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта

16:47 02.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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При этом китайский дипломат отметил, что многие страны преследуют в украинском конфликте собственные интересы
Китай и Турция могли бы действовать сообща по урегулированию украинского кризиса, однако, ряд государств преследует в этом конфликте свои интересы. Об этом заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин 2 сентября.
"Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это вредит международному сотрудничеству", — процитировала слова китайского дипломата турецкая газета Aydınlık.
Лю Шаобин добавил, что Китай высоко ценит усилия Турции по созданию зернового коридора и что требования России по зерновой сделке также должны быть удовлетворены.
Также он подчеркнул, что Пекин и Анкара придерживаются общей позиции по Африке и это сотрудничество также будет весьма полезным для развития африканского континента.
Во время визита в Пекин 30 августа министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине.
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
30 августа, 11:52
Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на УкраинеОб этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин
 
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