https://ukraina.ru/20230902/1049117353.html

Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта

Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта - 02.09.2023 Украина.ру

Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта

При этом китайский дипломат отметил, что многие страны преследуют в украинском конфликте собственные интересы

2023-09-02T16:47

2023-09-02T16:47

2023-09-02T16:47

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китай

турция

украина

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Китай и Турция могли бы действовать сообща по урегулированию украинского кризиса, однако, ряд государств преследует в этом конфликте свои интересы. Об этом заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин 2 сентября."Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это вредит международному сотрудничеству", — процитировала слова китайского дипломата турецкая газета Aydınlık.Лю Шаобин добавил, что Китай высоко ценит усилия Турции по созданию зернового коридора и что требования России по зерновой сделке также должны быть удовлетворены.Также он подчеркнул, что Пекин и Анкара придерживаются общей позиции по Африке и это сотрудничество также будет весьма полезным для развития африканского континента.Во время визита в Пекин 30 августа министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине.

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новости, китай, турция, украина