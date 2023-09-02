Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало - 02.09.2023 Украина.ру
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Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало
Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало - 02.09.2023 Украина.ру
Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало
Так официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения турецких СМИ о содержании нового пакета предложении ООН по зерновой сделке, направленного главе российского МИД
2023-09-02T16:23
2023-09-02T16:23
новости
захарова
зерновая сделка
оон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения СМИ о содержании нового пакета предложений ООН по возобновлению зерновой сделки."Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала российский дипломат.Как сообщало издание Украина.ру, ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о содержании письма с предложением о возобновлении зерновой сделки, которое генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.Россия объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания.
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новости, захарова, зерновая сделка, оон
Новости, Захарова, зерновая сделка, ООН

Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало

16:23 02.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Так официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения турецких СМИ о содержании нового пакета предложении ООН по зерновой сделке, направленного главе российского МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения СМИ о содержании нового пакета предложений ООН по возобновлению зерновой сделки.
"Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала российский дипломат.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о содержании письма с предложением о возобновлении зерновой сделки, которое генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Россия объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания.
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
15:37
Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделкиПо информации новостного агентства Anadolu, предложения касаются в том числе разморозки активов российских компаний-производителей удобрения
 
НовостиЗахаровазерновая сделкаООН
 
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