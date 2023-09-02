https://ukraina.ru/20230902/1049117226.html

Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало

Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало - 02.09.2023 Украина.ру

Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало

Так официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения турецких СМИ о содержании нового пакета предложении ООН по зерновой сделке, направленного главе российского МИД

2023-09-02T16:23

2023-09-02T16:23

2023-09-02T16:23

новости

захарова

зерновая сделка

оон

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения СМИ о содержании нового пакета предложений ООН по возобновлению зерновой сделки."Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала российский дипломат.Как сообщало издание Украина.ру, ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о содержании письма с предложением о возобновлении зерновой сделки, которое генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.Россия объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания.

https://ukraina.ru/20230902/1049116521.html

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новости, захарова, зерновая сделка, оон