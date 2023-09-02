https://ukraina.ru/20230902/1049116640.html

Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве

Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве - 02.09.2023 Украина.ру

Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве

Ярослав Железняк рассказал, кто лишится должности для того, чтобы Рустем Умеров стал министром обороны

2023-09-02T16:01

2023-09-02T16:01

2023-09-02T16:01

новости

министерство обороны украины

алексей резников

кадровые перестановки

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Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк 2 сентября в своем телеграм-канале рассказал о грядущих перестановках в украинском правительстве.По словам депутата, Ольга Пищанская будет уволена с поста главы Антимонопольного комитета Украины, чтобы стать руководителем Фонда государственного имущества."Ольга Пищанская покидает Антимонопольный комитет Украины. И сразу Пищанская будет назначена главой Фонда госимущества, когда Рустем Умеров пойдет на должность министра обороны", — написал Железняк.Вместо Пищанской комитет возглавит руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко.Железняк ранее заявлял, что министра обороны Украины Алексея Резникова в начале сентября отправят в отставку. После ухода с поста министра обороны, Резников отправится в Великобританию, чтобы возглавить украинскую дипломатическую миссию в этой стране, написал Резник в своем телеграм-канале 31 августа.

https://ukraina.ru/20230831/1049065049.html

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новости, министерство обороны украины, алексей резников, кадровые перестановки