Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве - 02.09.2023 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве
Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве - 02.09.2023 Украина.ру
Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве
Ярослав Железняк рассказал, кто лишится должности для того, чтобы Рустем Умеров стал министром обороны
2023-09-02T16:01
2023-09-02T16:01
новости
министерство обороны украины
алексей резников
кадровые перестановки
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Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк 2 сентября в своем телеграм-канале рассказал о грядущих перестановках в украинском правительстве.По словам депутата, Ольга Пищанская будет уволена с поста главы Антимонопольного комитета Украины, чтобы стать руководителем Фонда государственного имущества."Ольга Пищанская покидает Антимонопольный комитет Украины. И сразу Пищанская будет назначена главой Фонда госимущества, когда Рустем Умеров пойдет на должность министра обороны", — написал Железняк.Вместо Пищанской комитет возглавит руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко.Железняк ранее заявлял, что министра обороны Украины Алексея Резникова в начале сентября отправят в отставку. После ухода с поста министра обороны, Резников отправится в Великобританию, чтобы возглавить украинскую дипломатическую миссию в этой стране, написал Резник в своем телеграм-канале 31 августа.
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новости, министерство обороны украины, алексей резников, кадровые перестановки
Новости, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, кадровые перестановки

Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве

16:01 02.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Ярослав Железняк рассказал, кто лишится должности для того, чтобы Рустем Умеров стал министром обороны
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк 2 сентября в своем телеграм-канале рассказал о грядущих перестановках в украинском правительстве.
По словам депутата, Ольга Пищанская будет уволена с поста главы Антимонопольного комитета Украины, чтобы стать руководителем Фонда государственного имущества.
"Ольга Пищанская покидает Антимонопольный комитет Украины. И сразу Пищанская будет назначена главой Фонда госимущества, когда Рустем Умеров пойдет на должность министра обороны", — написал Железняк.
Вместо Пищанской комитет возглавит руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко.
Железняк ранее заявлял, что министра обороны Украины Алексея Резникова в начале сентября отправят в отставку. После ухода с поста министра обороны, Резников отправится в Великобританию, чтобы возглавить украинскую дипломатическую миссию в этой стране, написал Резник в своем телеграм-канале 31 августа.
31 августа, 14:42
Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачисткаМинобороны Украины предоставлен шанс выпутаться из паутины скандальных нелепостей
 
НовостиМинистерство обороны УкраиныАлексей Резниковкадровые перестановки
 
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