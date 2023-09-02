https://ukraina.ru/20230902/1049116521.html

Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки

Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки - 02.09.2023 Украина.ру

Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки

По информации новостного агентства Anadolu, предложения касаются в том числе разморозки активов российских компаний-производителей удобрения

2023-09-02T15:37

2023-09-02T15:37

2023-09-02T15:37

новости

зерновая сделка

возобновление

турция

россия

оон

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Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" содержит переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Об этом 2 сентября сообщило государственное турецкой агентство Anadolu."После выхода России из черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН, продолжаются усилия по возрождению коридора. На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым (31 августа) в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы", - цитируют РИА Новости публикацию турецкого агентства.По данным издания, именно возобновление доступа Россельхозбанку к системе SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение, являются важнейшими составляющими этого пакета предложений.Ранее сообщалось, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было направлено письмо генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями о возобновлении зерновой сделки.Россия неоднократно заявляла, что вернется к зерновой сделке после того, как международное сообщество выполнить все обязательства по этому договору, касающиеся интересов российской стороны.

https://ukraina.ru/20230901/1049095785.html

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новости, зерновая сделка, возобновление, турция, россия, оон