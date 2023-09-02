https://ukraina.ru/20230902/1049116521.html
Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки
Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки - 02.09.2023 Украина.ру
Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки
По информации новостного агентства Anadolu, предложения касаются в том числе разморозки активов российских компаний-производителей удобрения
2023-09-02T15:37
2023-09-02T15:37
2023-09-02T15:37
новости
зерновая сделка
возобновление
турция
россия
оон
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Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" содержит переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Об этом 2 сентября сообщило государственное турецкой агентство Anadolu."После выхода России из черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН, продолжаются усилия по возрождению коридора. На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым (31 августа) в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы", - цитируют РИА Новости публикацию турецкого агентства.По данным издания, именно возобновление доступа Россельхозбанку к системе SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение, являются важнейшими составляющими этого пакета предложений.Ранее сообщалось, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было направлено письмо генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями о возобновлении зерновой сделки.Россия неоднократно заявляла, что вернется к зерновой сделке после того, как международное сообщество выполнить все обязательства по этому договору, касающиеся интересов российской стороны.
https://ukraina.ru/20230901/1049095785.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, возобновление, турция, россия, оон
Новости, зерновая сделка, возобновление, Турция, Россия, ООН
Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки
По информации новостного агентства Anadolu, предложения касаются в том числе разморозки активов российских компаний-производителей удобрения
Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" содержит переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Об этом 2 сентября сообщило государственное турецкой агентство Anadolu.
"После выхода России из черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН, продолжаются усилия по возрождению коридора. На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым (31 августа) в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы", - цитируют РИА Новости публикацию турецкого агентства.
По данным издания, именно возобновление доступа Россельхозбанку к системе SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение, являются важнейшими составляющими этого пакета предложений.
Ранее сообщалось, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было направлено письмо генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями о возобновлении зерновой сделки.
Россия неоднократно заявляла, что вернется к зерновой сделке после того, как международное сообщество выполнить все обязательства по этому договору, касающиеся интересов российской стороны.