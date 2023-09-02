ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
В результате обстрела повреждены два дома в поселке Теткино Курской области
Поселок Теткино в Курской области обстреляли из минометов Вооруженные силы Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет". – рассказал Старовойт.
При этом губернатор Курской области уточнил, что из-за обрыва на линии электропередачи и примерно треть поселка осталась без света.
"Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", - добавил Роман Старовойт.
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