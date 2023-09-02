https://ukraina.ru/20230902/1049116404.html

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - 02.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

В результате обстрела повреждены два дома в поселке Теткино Курской области

2023-09-02T14:26

2023-09-02T14:26

2023-09-02T14:26

новости

курская область

обстрелы

всу

минометы

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Поселок Теткино в Курской области обстреляли из минометов Вооруженные силы Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет". – рассказал Старовойт.При этом губернатор Курской области уточнил, что из-за обрыва на линии электропередачи и примерно треть поселка осталась без света."Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", - добавил Роман Старовойт.Украинский беспилотник 27 августа врезался в Курске в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса.

https://ukraina.ru/20230827/1048955622.html

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новости, курская область, обстрелы, всу, минометы