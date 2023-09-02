ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - 02.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
ВСУ обстреляли из минометов Курскую область - 02.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
В результате обстрела повреждены два дома в поселке Теткино Курской области
2023-09-02T14:26
2023-09-02T14:26
новости
курская область
обстрелы
всу
минометы
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Поселок Теткино в Курской области обстреляли из минометов Вооруженные силы Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет". – рассказал Старовойт.При этом губернатор Курской области уточнил, что из-за обрыва на линии электропередачи и примерно треть поселка осталась без света."Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", - добавил Роман Старовойт.Украинский беспилотник 27 августа врезался в Курске в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса.
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новости, курская область, обстрелы, всу, минометы
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, минометы

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

14:26 02.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания в Госдуме
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В результате обстрела повреждены два дома в поселке Теткино Курской области
Поселок Теткино в Курской области обстреляли из минометов Вооруженные силы Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет". – рассказал Старовойт.
При этом губернатор Курской области уточнил, что из-за обрыва на линии электропередачи и примерно треть поселка осталась без света.
"Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", - добавил Роман Старовойт.
Украинский беспилотник 27 августа врезался в Курске в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса.
Кристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
27 августа, 09:54
Новые атаки беспилотников, секретное совещание Залужного. Главное на Украине на утро 27 августаМинобороны сообщило о сбитых над Курской и Брянской областями беспилотниках. На Украине подтвердили факт проведения главкомом ВСУ Валерием Залужным секретного совещания на границе с Польшей
 
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