Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину - 02.09.2023 Украина.ру
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Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину
Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину - 02.09.2023 Украина.ру
Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину
2 сентября 1945 года милитаристская Япония сдалась на милость союзников. Мирный договор между Москвой и Токио не подписан до сих пор. Японское правительство лелеет реваншистские планы и даже нарушает собственное законодательство военными поставками на Украину.
2023-09-02T16:25
2023-09-02T16:25
эксклюзив
япония
вторая мировая война
1945
сво
мид рф
дипломатия
дипломатические отношения
геополитика
россия
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3 сентября СССР, а ныне его правопреемница Российская Федерация отмечает День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В этот победный день принято вспоминать об уроках прошлого. Похоже, что официальному Токио они не пошли впрок.Впрочем, учиться никогда не поздно, и вспоминать о действительно важном уместно не только по дежурным датам. В России прекрасно понимают статусы Японии, Германии и других стран, в которых США оставили оккупационные войска и впоследствии оформили отношения с вассалами как "союзнические".Американские оккупационные военные базы (USFJ) находятся на японских островах до сих пор. Для них создан настолько особый правовой режим, что даже за самые ужасные преступления военнослужащие США не несут перед японцами никакой ответственности. Всё это оставалось бы вашингтонско-токийским междусобойчиком, если бы не касалось стран-соседей.Проблема актуализировалась в свете российской СВО. В мае-июне 2023 года дипломаты России и Японии обсуждали проблему японских военных поставок на Украину. Поставки идут давно, однако именно в 2023 году шило в мешке прятать стало совсем проблематично.Сначала вашингтонское начальство вынудило японского вассала оказать вассалу украинскому хоть какую-то помощь. Всем прекрасно известны правовые ограничения на экспорт Японией не только оружия и военной техники, но всего – даже косвенно имеющего отношение к военному делу. Причём эти ограничения японское правительство добровольно взяло на себя и законодательно закрепило в 60-х годах прошлого века. Затем нормы ужесточались, что было призвано демонстрировать всему миру отказ официального Токио от агрессивных планов.Японская императорская армия после Второй мировой войны была ликвидирована. В 1954 году на основе Национальных сил безопасности были созданы Силы самообороны Японии, которые неформально называют японской армией. Сейчас её численность с учётом резервистов составляет около 300 тыс человек – весьма скромно на фоне соседних России, КНР и даже КНДР.Япония всячески уклонялась от кровавой платы за вассалитет. Поэтому, например, во Вьетнаме карательными акциями занимались преимущественно южнокорейские подельники. На оружейные поставки из Японии пентагоновские стратеги тоже не могли рассчитывать – разве что на то, что разрабатывалось совместно или было поставлено в страну восходящего солнца.Именно этой лазейкой сейчас и пытаются воспользоваться Вашингтон и его японский вассал. Пресловутый "снарядный голод" столь сильно прижал НАТО, что на нужды ВСУ собирается всё со всего мира. Даже из Австралии везутся специфические уезженные броневики, боеприпасы, бронеплиты для бронежилетов…США как бы возвращают своё из Японии, Южной Кореи и со всех стран, которых некогда заставили закупаться продукцией американского ВПК. Особенно трагикомично в контексте такого снабжения ВСУ выглядит эпопея с поставками США на Тайвань: сначала заставили подписать огромные контракты, взяли предоплату, долго делали и, в конечном итоге, поставили другим, заставив вассала истерить. Поводы для нервозности регулярно подбрасывают соседи - то Китай поблизости учения ВМС и ВВС затеет, то товарищ Ким Чен Ын решит провести испытания новой баллистической ракеты и заявит о "дальнейшей активизации военных приготовлений Корейской народной армии в наступательном ключе".Не скоротечные локальные войны, когда НАТО всей мощью наваливалось на какую-нибудь африканскую страну, мощностей западного ВПК хватало. Полноценная война на украинском поле руками ВСУ против России – совершенно другая реальность. США с ЕС и даже с сателлитами оказались неспособны за год произвести столько снарядов, сколько ВСУ расходовали за неделю.Снарядная "просрочка" из арсеналов стран НАТО давно утилизирована на Украине. Мощности производства решено нарастить, однако процесс этот небыстрый. Нельзя же в самом деле моментально построить завод, оснастить его дорогостоящим сложным оборудованием, моментально подвезти сырьё и приставить к станкам рабочих, а к рабочим – инженеров.В США сейчас проблема именно в квалифицированной рабочей силе. Нелегалы из Мексики или Гватемалы таких снарядов и ракет произведут, что старик Байден упадёт и больше не поднимется.В ЕС тоже не всё радужно. Молодёжь поколениями воспитывали так, что все хотели быть юристами, бизнесменами, кинокритиками, на худой конец – активистами зелёных или радужных тусовок. К станку не рвались даже нелегалы из разбомбленных НАТО стран – пособия хватало.Поэтому сейчас "коллективный Запад" скребёт по сусекам и где выпрашивает, где выменивает, а где и шантажом добывает всё необходимое для ВСУ. Японский казус – именно из этой оперы. Вашингтон изнасиловал токийского вассала, заставив придумывать нелепые оправдания японским военным поставкам на Украину.С начала пресловутой "АТО" японское правительство отправляло на Украину медоборудование и медикаменты, прочее для нужд военных госпиталей, а также технику двойного назначения. С началом СВО поставки стали откровенно военными.С весны 2022 года Япония поставляет на Украину армейскиешлемы Type 88 и бронежилеты Type 3 Kai, различную оптику, униформу (Including Field Jacket Version 2), защитные костюмы (Type 00/Type 18 Hazmat Suits), противогазы, системы связи и слежения – в том числе дроны, генераторы для блиндажей, оборудование для сапёров, сухпайки и другие товары конкретно военного назначения. Всего этого хватило для экипировки тысяч военнослужащих ВСУ.Затем японские власти стали принимать инвалидов ВСУ для операций и реабилитации, обучать кадровых украинских военнослужащих, оснащать украинских пропагандистов различной техникой для производства высокотехнологичных фейков. В мае 2023 года украинский посол в Токио Сергей Корсунский радостно поведал о передаче армейских внедорожников: "Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране".Таким образом официальный Токио не только нарушил свои же законы, растоптав принципы правового государства. За год японское правительство разрушило принципы своей внешней политики, фактически присоединившись к коалиции воюющих с Россией государств. В прах превращён имидж, с огромным трудом формировавшийся более полувека с окончания Второй мировой войны.Вдобавок к этому Япония присоединилась к антироссийским санкциям, последовательно их ужесточая. Впрочем, крупный японский бизнес вместе со своим правительством находит возможности продолжать извлекать выгоды из торговли с Россией через различные схемы. На кону миллионы рабочих мест, мощности сотен заводов и многомиллиардные прибыли с большого рынка. Его после пафосных русофобских заявлений уже заняли конкуренты из Китая и других стран.Россия учла поведение Японии. МИД РФ проинформировал Токио о принятии к сведению позиции "друзей и партнёров" в условиях СВО. Ни Москва, ни Пекин, ни другие мировые столицы не забудут суицидального кульбита японского вассала США.
https://ukraina.ru/20230609/1047072904.html
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Тимофей Стоянов
Тимофей Стоянов
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эксклюзив, япония, вторая мировая война, 1945, сво, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, россия, антироссийские санкции, сша, ес, украина, военная помощь, военная техника
Эксклюзив, Япония, Вторая мировая война, 1945, СВО, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, геополитика, Россия, антироссийские санкции, США, ЕС, Украина, военная помощь, военная техника

Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину

16:25 02.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизит миноносцев Морских сил самообороны Японии в Санкт-Петербург
Визит миноносцев Морских сил самообороны Японии в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Тимофей Стоянов
автор издания Украина.ру
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2 сентября 1945 года милитаристская Япония сдалась на милость союзников. Мирный договор между Москвой и Токио не подписан до сих пор. Японское правительство лелеет реваншистские планы и даже нарушает собственное законодательство военными поставками на Украину.
3 сентября СССР, а ныне его правопреемница Российская Федерация отмечает День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В этот победный день принято вспоминать об уроках прошлого. Похоже, что официальному Токио они не пошли впрок.
Впрочем, учиться никогда не поздно, и вспоминать о действительно важном уместно не только по дежурным датам. В России прекрасно понимают статусы Японии, Германии и других стран, в которых США оставили оккупационные войска и впоследствии оформили отношения с вассалами как "союзнические".
Американские оккупационные военные базы (USFJ) находятся на японских островах до сих пор. Для них создан настолько особый правовой режим, что даже за самые ужасные преступления военнослужащие США не несут перед японцами никакой ответственности. Всё это оставалось бы вашингтонско-токийским междусобойчиком, если бы не касалось стран-соседей.
Проблема актуализировалась в свете российской СВО. В мае-июне 2023 года дипломаты России и Японии обсуждали проблему японских военных поставок на Украину. Поставки идут давно, однако именно в 2023 году шило в мешке прятать стало совсем проблематично.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 14:29
Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - УкраинаВ МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине. Об этом 9 июня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве
Сначала вашингтонское начальство вынудило японского вассала оказать вассалу украинскому хоть какую-то помощь. Всем прекрасно известны правовые ограничения на экспорт Японией не только оружия и военной техники, но всего – даже косвенно имеющего отношение к военному делу. Причём эти ограничения японское правительство добровольно взяло на себя и законодательно закрепило в 60-х годах прошлого века. Затем нормы ужесточались, что было призвано демонстрировать всему миру отказ официального Токио от агрессивных планов.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 10:05
Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной КореейВ пятницу, 18 августа 2023 года, в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в горах Катоктин штата Мэриленда, состоится трехсторонний саммит президентов США Джо Байдена и Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Японская императорская армия после Второй мировой войны была ликвидирована. В 1954 году на основе Национальных сил безопасности были созданы Силы самообороны Японии, которые неформально называют японской армией. Сейчас её численность с учётом резервистов составляет около 300 тыс человек – весьма скромно на фоне соседних России, КНР и даже КНДР.
Япония всячески уклонялась от кровавой платы за вассалитет. Поэтому, например, во Вьетнаме карательными акциями занимались преимущественно южнокорейские подельники. На оружейные поставки из Японии пентагоновские стратеги тоже не могли рассчитывать – разве что на то, что разрабатывалось совместно или было поставлено в страну восходящего солнца.
Именно этой лазейкой сейчас и пытаются воспользоваться Вашингтон и его японский вассал. Пресловутый "снарядный голод" столь сильно прижал НАТО, что на нужды ВСУ собирается всё со всего мира. Даже из Австралии везутся специфические уезженные броневики, боеприпасы, бронеплиты для бронежилетов…
США как бы возвращают своё из Японии, Южной Кореи и со всех стран, которых некогда заставили закупаться продукцией американского ВПК. Особенно трагикомично в контексте такого снабжения ВСУ выглядит эпопея с поставками США на Тайвань: сначала заставили подписать огромные контракты, взяли предоплату, долго делали и, в конечном итоге, поставили другим, заставив вассала истерить. Поводы для нервозности регулярно подбрасывают соседи - то Китай поблизости учения ВМС и ВВС затеет, то товарищ Ким Чен Ын решит провести испытания новой баллистической ракеты и заявит о "дальнейшей активизации военных приготовлений Корейской народной армии в наступательном ключе".
Сюй Цзицзюнь интервью
21 августа, 05:24
Сюй Цзицзюнь: Сотрудничество военных Китая, России и КНДР вызывает нервозность у вашингтонских политиковВ теперь уже далёком августе 1946 года в интервью американской журналистке Анне Стронг Мао Цзэдун сравнил американский империализм с бумажным тигром
Не скоротечные локальные войны, когда НАТО всей мощью наваливалось на какую-нибудь африканскую страну, мощностей западного ВПК хватало. Полноценная война на украинском поле руками ВСУ против России – совершенно другая реальность. США с ЕС и даже с сателлитами оказались неспособны за год произвести столько снарядов, сколько ВСУ расходовали за неделю.
Снарядная "просрочка" из арсеналов стран НАТО давно утилизирована на Украине. Мощности производства решено нарастить, однако процесс этот небыстрый. Нельзя же в самом деле моментально построить завод, оснастить его дорогостоящим сложным оборудованием, моментально подвезти сырьё и приставить к станкам рабочих, а к рабочим – инженеров.
В США сейчас проблема именно в квалифицированной рабочей силе. Нелегалы из Мексики или Гватемалы таких снарядов и ракет произведут, что старик Байден упадёт и больше не поднимется.
В ЕС тоже не всё радужно. Молодёжь поколениями воспитывали так, что все хотели быть юристами, бизнесменами, кинокритиками, на худой конец – активистами зелёных или радужных тусовок. К станку не рвались даже нелегалы из разбомбленных НАТО стран – пособия хватало.
Поэтому сейчас "коллективный Запад" скребёт по сусекам и где выпрашивает, где выменивает, а где и шантажом добывает всё необходимое для ВСУ. Японский казус – именно из этой оперы. Вашингтон изнасиловал токийского вассала, заставив придумывать нелепые оправдания японским военным поставкам на Украину.
С начала пресловутой "АТО" японское правительство отправляло на Украину медоборудование и медикаменты, прочее для нужд военных госпиталей, а также технику двойного назначения. С началом СВО поставки стали откровенно военными.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 11:26
WSJ: Япония обсуждает с США поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметровЯпония ведёт переговоры США о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для пополнения запасов ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal 15 июня
С весны 2022 года Япония поставляет на Украину армейскиешлемы Type 88 и бронежилеты Type 3 Kai, различную оптику, униформу (Including Field Jacket Version 2), защитные костюмы (Type 00/Type 18 Hazmat Suits), противогазы, системы связи и слежения – в том числе дроны, генераторы для блиндажей, оборудование для сапёров, сухпайки и другие товары конкретно военного назначения. Всего этого хватило для экипировки тысяч военнослужащих ВСУ.
Затем японские власти стали принимать инвалидов ВСУ для операций и реабилитации, обучать кадровых украинских военнослужащих, оснащать украинских пропагандистов различной техникой для производства высокотехнологичных фейков. В мае 2023 года украинский посол в Токио Сергей Корсунский радостно поведал о передаче армейских внедорожников: "Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране".
Таким образом официальный Токио не только нарушил свои же законы, растоптав принципы правового государства. За год японское правительство разрушило принципы своей внешней политики, фактически присоединившись к коалиции воюющих с Россией государств. В прах превращён имидж, с огромным трудом формировавшийся более полувека с окончания Второй мировой войны.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 14:35
Стратегическое беспокойство ЯпонииВ Токио опубликован очередной ежегодный официальный доклад по внешней политике ("Синяя книга по дипломатии"). В нём выражается обеспокоенность военным сотрудничеством России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)
Вдобавок к этому Япония присоединилась к антироссийским санкциям, последовательно их ужесточая. Впрочем, крупный японский бизнес вместе со своим правительством находит возможности продолжать извлекать выгоды из торговли с Россией через различные схемы. На кону миллионы рабочих мест, мощности сотен заводов и многомиллиардные прибыли с большого рынка. Его после пафосных русофобских заявлений уже заняли конкуренты из Китая и других стран.
Россия учла поведение Японии. МИД РФ проинформировал Токио о принятии к сведению позиции "друзей и партнёров" в условиях СВО. Ни Москва, ни Пекин, ни другие мировые столицы не забудут суицидального кульбита японского вассала США.
 
ЭксклюзивЯпонияВторая мировая война1945СВОМИД РФдипломатиядипломатические отношениягеополитикаРоссияантироссийские санкцииСШАЕСУкраинавоенная помощьвоенная техника
 
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17:18"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе
17:05Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
16:47Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
16:25Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину
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13:03Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому
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