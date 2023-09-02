Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину - 02.09.2023 Украина.ру
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Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину
Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину - 02.09.2023 Украина.ру
Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину
Эти боезапасы, по всей вероятности, будут уничтожены в местах складирования
2023-09-02T14:10
2023-09-02T14:10
новости
обедненный уран
снаряды
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Если США действительно отправят Украине снаряды с обедненным ураном, они, скорее всего, будут уничтожены. Такое мнение высказал 2 сентября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, передают РИА Новости."Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", — заявил российский сенатор.По словам Башкина, из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины."Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды..." — добавил сенатор.По словам Башкина, вина за произошедшее лежит на британской стороне.Тем не менее, полагает Александр Башкин, если Вашингтон действительно примет решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, это будет свидетельствовать о готовности США усугубить кризис на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, обедненный уран, снаряды
Новости, обедненный уран, снаряды

Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину

14:10 02.09.2023
 
Снаряд с обедненным ураном
Снаряд с обедненным ураном
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Эти боезапасы, по всей вероятности, будут уничтожены в местах складирования
Если США действительно отправят Украине снаряды с обедненным ураном, они, скорее всего, будут уничтожены. Такое мнение высказал 2 сентября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, передают РИА Новости.
"Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", — заявил российский сенатор.
По словам Башкина, из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины.
"Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды..." — добавил сенатор.
По словам Башкина, вина за произошедшее лежит на британской стороне.
Тем не менее, полагает Александр Башкин, если Вашингтон действительно примет решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, это будет свидетельствовать о готовности США усугубить кризис на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
Ракета
12:42Чем воюют на Украине
Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровеньБританский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".
 
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