https://ukraina.ru/20230902/1049116003.html

Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину

Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину - 02.09.2023 Украина.ру

Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину

Эти боезапасы, по всей вероятности, будут уничтожены в местах складирования

2023-09-02T14:10

2023-09-02T14:10

2023-09-02T14:10

новости

обедненный уран

снаряды

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Если США действительно отправят Украине снаряды с обедненным ураном, они, скорее всего, будут уничтожены. Такое мнение высказал 2 сентября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, передают РИА Новости."Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", — заявил российский сенатор.По словам Башкина, из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины."Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды..." — добавил сенатор.По словам Башкина, вина за произошедшее лежит на британской стороне.Тем не менее, полагает Александр Башкин, если Вашингтон действительно примет решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, это будет свидетельствовать о готовности США усугубить кризис на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.

https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html

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новости, обедненный уран, снаряды