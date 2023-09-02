https://ukraina.ru/20230902/1049115553.html

Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната

Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната - 02.09.2023 Украина.ру

Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната

Алексей Кулемзин призвал жителей города быть осторожным, так как атаки на Донецк не прекращаются

2023-09-02T13:38

2023-09-02T13:38

2023-09-02T13:38

новости

донецк

обстрелы

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При обстреле Донецка один из украинских снарядов попал в школу-интернат. Об этом 2 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната №3". – отметил Кулемзин.Он призвал жителей города быть осторожным, так как воздушная атака на Донецк продолжается.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 2 сентября в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ пострадали пять человек.

https://ukraina.ru/20230825/1048934200.html

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новости, донецк, обстрелы