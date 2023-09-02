Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната
Алексей Кулемзин призвал жителей города быть осторожным, так как атаки на Донецк не прекращаются
При обстреле Донецка один из украинских снарядов попал в школу-интернат. Об этом 2 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната №3". – отметил Кулемзин.
Он призвал жителей города быть осторожным, так как воздушная атака на Донецк продолжается.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 2 сентября в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ пострадали пять человек.