https://ukraina.ru/20230902/1049115394.html

Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО

Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО - 02.09.2023 Украина.ру

Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО

В отсутствии прорыва на фронте, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта

2023-09-02T13:24

2023-09-02T13:24

2023-09-02T13:24

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Западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена "украинских территорий" на членство этой страны в НАТО. Об этом говорится в статье военного историка, экс-офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа, опубликованной 1 сентября на страницах британского издания Guardian."Если произнести это вслух, это может означать принятие возможности сделки по Крыму и Донбассу". – отмечает автор статьи.По его словам, всем уже абсолютно понятно, что масштабного выигрыша от украинского контрнаступления не будет и официальные лица Запада уже довольно прямо заявляют, что в ближайшее время не произойдет прорыв хорошо укрепленных российских позиций.В данной ситуации и украинцы, и их западные союзники "играют в игру взаимных обвинений", полагает Ледвидж."Украинцы, вполне резонно, указывают на то, что гораздо большее количество западного (читай - американского) оборудования могло бы иметь решающее значение. Учитывая, что в настоящее время на складах США находятся тысячи танков, бронемашин и артиллерийских систем, которые вряд ли отправятся на восток, в их словах есть смысл", - отмечается в статье.С другой стороны, друзья Украины говорят, что, если бы украинцы “общевойсковую” тактику, которой они их, хотя и коротко, обучали, можно было бы добиться большего прогресса, добавил военный историк. При этом он подчеркнул, что для применения этой тактики у ВСУ в данный момент не хватает авиации, и такая ситуация фактически продолжится до конца следующего года.Тем не менее, время начинает поджимать и очередное обещание президента США Джо Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит неплохо, но при этом ни у кого нет четкого представления о том, что значит это "сколько" в реальном измерении, отметил Ледвидж.При этом британский военный эксперт подчеркнул, что украинские военные цели и цели Запада могут не совпадать, особенно когда речь идет о занятии Киевом территории Крыма."В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта", — пояснил Ледвидж.По его словам, подобный процесс уже запущен НАТО. Ледвидж напомнил, что недавно директор личного офиса генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенссен заявил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена территорий Украины на членство страны в НАТО. Тем не менее, Россия высмеяла это заявление, так как в ее интересах держать НАТО как можно дальше от Украины, добавил британский эксперт.В середине августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Потом он уточнил, что имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины.

https://ukraina.ru/20230816/1048736973.html

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