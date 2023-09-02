Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО - 02.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230902/1049115394.html
Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО
Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО - 02.09.2023 Украина.ру
Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО
В отсутствии прорыва на фронте, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта
2023-09-02T13:24
2023-09-02T13:24
новости
украина
нато
крым
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/90/1033559016_0:340:3038:2048_1920x0_80_0_0_ad498cea2c6bbebffc65436301af8ba3.jpg
Западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена "украинских территорий" на членство этой страны в НАТО. Об этом говорится в статье военного историка, экс-офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа, опубликованной 1 сентября на страницах британского издания Guardian."Если произнести это вслух, это может означать принятие возможности сделки по Крыму и Донбассу". – отмечает автор статьи.По его словам, всем уже абсолютно понятно, что масштабного выигрыша от украинского контрнаступления не будет и официальные лица Запада уже довольно прямо заявляют, что в ближайшее время не произойдет прорыв хорошо укрепленных российских позиций.В данной ситуации и украинцы, и их западные союзники "играют в игру взаимных обвинений", полагает Ледвидж."Украинцы, вполне резонно, указывают на то, что гораздо большее количество западного (читай - американского) оборудования могло бы иметь решающее значение. Учитывая, что в настоящее время на складах США находятся тысячи танков, бронемашин и артиллерийских систем, которые вряд ли отправятся на восток, в их словах есть смысл", - отмечается в статье.С другой стороны, друзья Украины говорят, что, если бы украинцы “общевойсковую” тактику, которой они их, хотя и коротко, обучали, можно было бы добиться большего прогресса, добавил военный историк. При этом он подчеркнул, что для применения этой тактики у ВСУ в данный момент не хватает авиации, и такая ситуация фактически продолжится до конца следующего года.Тем не менее, время начинает поджимать и очередное обещание президента США Джо Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит неплохо, но при этом ни у кого нет четкого представления о том, что значит это "сколько" в реальном измерении, отметил Ледвидж.При этом британский военный эксперт подчеркнул, что украинские военные цели и цели Запада могут не совпадать, особенно когда речь идет о занятии Киевом территории Крыма."В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта", — пояснил Ледвидж.По его словам, подобный процесс уже запущен НАТО. Ледвидж напомнил, что недавно директор личного офиса генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенссен заявил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена территорий Украины на членство страны в НАТО. Тем не менее, Россия высмеяла это заявление, так как в ее интересах держать НАТО как можно дальше от Украины, добавил британский эксперт.В середине августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Потом он уточнил, что имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины.
https://ukraina.ru/20230816/1048736973.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/90/1033559016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2e518a1dacb90821b5051c71b5c79ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, крым, донбасс
Новости, Украина, НАТО, Крым, Донбасс

Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО

13:24 02.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
В отсутствии прорыва на фронте, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта
Западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена "украинских территорий" на членство этой страны в НАТО. Об этом говорится в статье военного историка, экс-офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа, опубликованной 1 сентября на страницах британского издания Guardian.
"Если произнести это вслух, это может означать принятие возможности сделки по Крыму и Донбассу". – отмечает автор статьи.
По его словам, всем уже абсолютно понятно, что масштабного выигрыша от украинского контрнаступления не будет и официальные лица Запада уже довольно прямо заявляют, что в ближайшее время не произойдет прорыв хорошо укрепленных российских позиций.
В данной ситуации и украинцы, и их западные союзники "играют в игру взаимных обвинений", полагает Ледвидж.
"Украинцы, вполне резонно, указывают на то, что гораздо большее количество западного (читай - американского) оборудования могло бы иметь решающее значение. Учитывая, что в настоящее время на складах США находятся тысячи танков, бронемашин и артиллерийских систем, которые вряд ли отправятся на восток, в их словах есть смысл", - отмечается в статье.
С другой стороны, друзья Украины говорят, что, если бы украинцы “общевойсковую” тактику, которой они их, хотя и коротко, обучали, можно было бы добиться большего прогресса, добавил военный историк. При этом он подчеркнул, что для применения этой тактики у ВСУ в данный момент не хватает авиации, и такая ситуация фактически продолжится до конца следующего года.
Тем не менее, время начинает поджимать и очередное обещание президента США Джо Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" звучит неплохо, но при этом ни у кого нет четкого представления о том, что значит это "сколько" в реальном измерении, отметил Ледвидж.
При этом британский военный эксперт подчеркнул, что украинские военные цели и цели Запада могут не совпадать, особенно когда речь идет о занятии Киевом территории Крыма.
"В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта", — пояснил Ледвидж.
По его словам, подобный процесс уже запущен НАТО. Ледвидж напомнил, что недавно директор личного офиса генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенссен заявил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена территорий Украины на членство страны в НАТО. Тем не менее, Россия высмеяла это заявление, так как в ее интересах держать НАТО как можно дальше от Украины, добавил британский эксперт.
В середине августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Потом он уточнил, что имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 17:33
В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок РоссииГлава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен уточнил, что он имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины
 
НовостиУкраинаНАТОКрымДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных
18:33Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на Украине
18:00Хотинская война: османско-польская борьба за Молдавию
17:57Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
17:18"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе
17:05Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
16:47Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
16:25Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину
16:23Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало
16:01Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве
15:37Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки
14:26ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
14:10Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину
13:38Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната
13:24Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО
13:03Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому
13:00Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
12:42Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень
12:35Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром
12:10У страны заканчиваются даже инвалиды: Живов о том, кого ещё призовут на Украине
Лента новостейМолния