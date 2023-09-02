https://ukraina.ru/20230902/1049115076.html

Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября

Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру

Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября

Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-02T13:00

2023-09-02T13:00

2023-09-02T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 47 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в т.ч. зажигательные, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Луганское."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – девочки 2016 года рождения в Киевском районе. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лиц, в т.ч дети 2008, 2009, 2013 годов рождения в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 35 домостроений в Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Также были повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районах Донецка."Думал, после Беслана, страшнее гекатомбы не увижу. Нет. Примерно 1000 трупов в пустыне под городом Хамам-Ал-Лиль, "игиловцы"* (ИГИЛ* - запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), уходя, истребили всех членов семей иракских военных и всю родню тех, кто занимал даже самую ничтожную административную должность. Потом была "Областная лiкарня" в Мариуполе. Больше всего выморозили не палаты со штабелями трупов в хирургическом отделении, а то, что мертвые лежали в коридорах вперемешку с живыми. Так было чуть теплее - стекол не было в палатах и еще прилетали осколки и пули. Ждал и старался не думать о том, как укры "отметят" Первое сентября в Донецке. Отметили. Ребенка убили. Им не впервой. Пусть уж скорее 2 число наступит... И вообще, что-то наступит, не обязательно плохое, совсем не обязательно...", - прокомментировал произошедшее убийство украинскими военными девочки в Донецке на 1-е сентября российский военкор Дмитрий Стешин.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 62 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, а также 5 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Калининскому району Горловки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 9 кассетных снарядов калибром 155 мм.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранены мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне днём ВСУ выпустили 76 снарядов по этому региону России."Вчера днём ВСУ выпустили 76 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Подстепное — 9; Песчановка — 8; Казачьи Лагеря — 10; Голая Пристань — 12; Крынки — 14; Новая Каховка — 14; Днепряны — 9", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Кардашинка, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.Вечером 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над регионом воздушных целях."В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём телеграм-канале.Днём 2 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об обстреле деревни Успеновка."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона. После украинской атаки в одном из домовладений выбило стекла. Старовойт пообещал помочь с восстановлением пострадавшего имущества.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подозрение КоломойскомуУкраинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба СБУ."По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уведомление о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", - указывалось в сообщении телеграм-канала СБУ.По информации спецслужбы установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около 1,5 млр руб. - Ред.) путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений."Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается", - сообщила украинская спецслужба.В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск дома у Коломойского в Днепре.Тогда сообщалось, что расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".Нынешнее вручение подозрения Коломойскому на Украине расценили как заигрывание украинской власти с США и как мероприятие, приуроченное к грядущему визиту президента Украины Владимира Зеленского в эту страну."Перед Генеральной Ассамблеей Зеленскому важно демонстрировать давление на Коломойского. Это уже превратилось в ритуал. Учитывая, отношение демократов к Бене, они постоянно требуют его посадить. Зе всячески имитирует этот процесс. Особенно яркая имитация происходит перед встречами на высшем уровне. Вот опять Игоря Валерьевича разбудили, потому что скоро лететь в Нью-Йорк", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Примечательно, что Коломойский на выборах 2019 года своими активами, в т.ч. и СМИ, поддерживал Зеленского.

https://ukraina.ru/20230902/1049112380.html

https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html

https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив