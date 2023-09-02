Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру
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Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру
Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-09-02T13:00
2023-09-02T13:00
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 47 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в т.ч. зажигательные, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Луганское."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – девочки 2016 года рождения в Киевском районе. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лиц, в т.ч дети 2008, 2009, 2013 годов рождения в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 35 домостроений в Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Также были повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районах Донецка."Думал, после Беслана, страшнее гекатомбы не увижу. Нет. Примерно 1000 трупов в пустыне под городом Хамам-Ал-Лиль, "игиловцы"* (ИГИЛ* - запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), уходя, истребили всех членов семей иракских военных и всю родню тех, кто занимал даже самую ничтожную административную должность. Потом была "Областная лiкарня" в Мариуполе. Больше всего выморозили не палаты со штабелями трупов в хирургическом отделении, а то, что мертвые лежали в коридорах вперемешку с живыми. Так было чуть теплее - стекол не было в палатах и еще прилетали осколки и пули. Ждал и старался не думать о том, как укры "отметят" Первое сентября в Донецке. Отметили. Ребенка убили. Им не впервой. Пусть уж скорее 2 число наступит... И вообще, что-то наступит, не обязательно плохое, совсем не обязательно...", - прокомментировал произошедшее убийство украинскими военными девочки в Донецке на 1-е сентября российский военкор Дмитрий Стешин.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 62 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, а также 5 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Калининскому району Горловки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 9 кассетных снарядов калибром 155 мм.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранены мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне днём ВСУ выпустили 76 снарядов по этому региону России."Вчера днём ВСУ выпустили 76 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Подстепное — 9; Песчановка — 8; Казачьи Лагеря — 10; Голая Пристань — 12; Крынки — 14; Новая Каховка — 14; Днепряны — 9", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Кардашинка, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.Вечером 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над регионом воздушных целях."В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём телеграм-канале.Днём 2 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об обстреле деревни Успеновка."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона. После украинской атаки в одном из домовладений выбило стекла. Старовойт пообещал помочь с восстановлением пострадавшего имущества.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подозрение КоломойскомуУкраинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба СБУ."По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уведомление о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", - указывалось в сообщении телеграм-канала СБУ.По информации спецслужбы установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около 1,5 млр руб. - Ред.) путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений."Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается", - сообщила украинская спецслужба.В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск дома у Коломойского в Днепре.Тогда сообщалось, что расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".Нынешнее вручение подозрения Коломойскому на Украине расценили как заигрывание украинской власти с США и как мероприятие, приуроченное к грядущему визиту президента Украины Владимира Зеленского в эту страну."Перед Генеральной Ассамблеей Зеленскому важно демонстрировать давление на Коломойского. Это уже превратилось в ритуал. Учитывая, отношение демократов к Бене, они постоянно требуют его посадить. Зе всячески имитирует этот процесс. Особенно яркая имитация происходит перед встречами на высшем уровне. Вот опять Игоря Валерьевича разбудили, потому что скоро лететь в Нью-Йорк", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Примечательно, что Коломойский на выборах 2019 года своими активами, в т.ч. и СМИ, поддерживал Зеленского.
https://ukraina.ru/20230902/1049112380.html
https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября

13:00 02.09.2023
 
© Фото : Служба безпеки України / Telegramвручение подозрения Игорю Коломойскому
вручение подозрения Игорю Коломойскому - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 47 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в т.ч. зажигательные, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Луганское.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – девочки 2016 года рождения в Киевском районе. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лиц, в т.ч дети 2008, 2009, 2013 годов рождения в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 35 домостроений в Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Также были повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районах Донецка.
120 мм танковые снаряды - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
09:59
Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентябряУкраина попыталась атаковать Крымский мост БПЛА. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что его страна может наносить удары по России на 1,5 тыс. км. США отправят на Украину снаряды с обеднённым ураном
"Думал, после Беслана, страшнее гекатомбы не увижу. Нет. Примерно 1000 трупов в пустыне под городом Хамам-Ал-Лиль, "игиловцы"* (ИГИЛ* - запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.), уходя, истребили всех членов семей иракских военных и всю родню тех, кто занимал даже самую ничтожную административную должность. Потом была "Областная лiкарня" в Мариуполе. Больше всего выморозили не палаты со штабелями трупов в хирургическом отделении, а то, что мертвые лежали в коридорах вперемешку с живыми. Так было чуть теплее - стекол не было в палатах и еще прилетали осколки и пули. Ждал и старался не думать о том, как укры "отметят" Первое сентября в Донецке. Отметили. Ребенка убили. Им не впервой. Пусть уж скорее 2 число наступит... И вообще, что-то наступит, не обязательно плохое, совсем не обязательно...", - прокомментировал произошедшее убийство украинскими военными девочки в Донецке на 1-е сентября российский военкор Дмитрий Стешин.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 62 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, а также 5 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Калининскому району Горловки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 9 кассетных снарядов калибром 155 мм.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранены мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения.
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне днём ВСУ выпустили 76 снарядов по этому региону России.
"Вчера днём ВСУ выпустили 76 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Подстепное — 9; Песчановка — 8; Казачьи Лагеря — 10; Голая Пристань — 12; Крынки — 14; Новая Каховка — 14; Днепряны — 9", - информировало агентство.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 18:35
Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на УкраинеНа Украине ужесточат набор в армию, а уклонистов будут позорить и попытаются вернуть в страну, сообщили сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Кардашинка, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.
Вечером 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых над регионом воздушных целях.
"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём телеграм-канале.
Днём 2 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об обстреле деревни Успеновка.
"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона.
После украинской атаки в одном из домовладений выбило стекла. Старовойт пообещал помочь с восстановлением пострадавшего имущества.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
обстрел почтового отделения в Днепрянах - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 13:26
Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентябряРоссийские СМИ опубликовали подробности по пленённым в Брянской области украинским диверсантам. Из украинского порта Южный вышли два балкера. Украинские военные продолжают наносить удары по России
Подозрение Коломойскому
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уведомление о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", - указывалось в сообщении телеграм-канала СБУ.
По информации спецслужбы установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около 1,5 млр руб. - Ред.) путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

"Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается", - сообщила украинская спецслужба.
В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск дома у Коломойского в Днепре.
Тогда сообщалось, что расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".
Нынешнее вручение подозрения Коломойскому на Украине расценили как заигрывание украинской власти с США и как мероприятие, приуроченное к грядущему визиту президента Украины Владимира Зеленского в эту страну.
"Перед Генеральной Ассамблеей Зеленскому важно демонстрировать давление на Коломойского. Это уже превратилось в ритуал. Учитывая, отношение демократов к Бене, они постоянно требуют его посадить. Зе всячески имитирует этот процесс. Особенно яркая имитация происходит перед встречами на высшем уровне. Вот опять Игоря Валерьевича разбудили, потому что скоро лететь в Нью-Йорк", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".
Примечательно, что Коломойский на выборах 2019 года своими активами, в т.ч. и СМИ, поддерживал Зеленского.
 
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20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных
18:33Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на Украине
18:00Хотинская война: османско-польская борьба за Молдавию
17:57Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
17:18"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик": Витязева о российском ответе
17:05Всемирный банк выделить Украине 232 млн долларов на восстановление жилого фонда
16:47Китайский посол: Анкара и Пекин могли бы вместе действовать для урегулирования украинского конфликта
16:25Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину
16:23Захарова о предложениях ООН по зерновой сделке: все было, только не работало
16:01Депутат Верховной Рады рассказал о перестановках в украинском правительстве
15:37Турецкие СМИ узнали детали предложений ООН по возобновлению зерновой сделки
14:26ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
14:10Российский сенатор рассказал, что ждет американские снаряды с обедненным ураном при поставке на Украину
13:38Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интерната
13:24Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТО
13:03Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому
13:00Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
12:42Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень
12:35Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром
12:10У страны заканчиваются даже инвалиды: Живов о том, кого ещё призовут на Украине
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