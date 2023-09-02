Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром - 02.09.2023 Украина.ру
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Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром
Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром - 02.09.2023 Украина.ру
Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром
Западные издания решили понять, что заставляет обычных граждан Украины решиться на дезертирство
2023-09-02T12:35
2023-09-02T12:35
новости
дезертирство
украина
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На что готовы мужчины на Украине для того, чтобы уклониться от мобилизации французскому изданию Le Figaro рассказали бывшие бойцов ВСУ, решившиеся дезертировать после увиденного на фронте.Один из собеседников издания рассказал, что после ужасных сцен, увиденных на фронте, он решился дезертировать и уехать из страны. Чтобы попасть в Венгрию, он дал взятку в 5000 долларов."Раньше я думал, что я супергерой, но, когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь к происходящему никакого отношения", — сказал он.При этом собеседник Le Figaro осознавал, что к нему на родине будут относиться как к предателю.Издание Euronews 1 сентября также выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
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новости, дезертирство, украина
Новости, дезертирство, Украина

Пять тысяч долларов чтобы не быть супергероем. Украинец рассказал Le Figaro, как стал дезертиром

12:35 02.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения ГСИН ДНР в Донецкой области
Учения ГСИН ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные издания решили понять, что заставляет обычных граждан Украины решиться на дезертирство
На что готовы мужчины на Украине для того, чтобы уклониться от мобилизации французскому изданию Le Figaro рассказали бывшие бойцов ВСУ, решившиеся дезертировать после увиденного на фронте.
Один из собеседников издания рассказал, что после ужасных сцен, увиденных на фронте, он решился дезертировать и уехать из страны. Чтобы попасть в Венгрию, он дал взятку в 5000 долларов.
"Раньше я думал, что я супергерой, но, когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь к происходящему никакого отношения", — сказал он.
При этом собеседник Le Figaro осознавал, что к нему на родине будут относиться как к предателю.
Издание Euronews 1 сентября также выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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