https://ukraina.ru/20230902/1049113616.html

У страны заканчиваются даже инвалиды: Живов о том, кого ещё призовут на Украине

У страны заканчиваются даже инвалиды: Живов о том, кого ещё призовут на Украине - 02.09.2023 Украина.ру

У страны заканчиваются даже инвалиды: Живов о том, кого ещё призовут на Украине

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру обсудил степень воплечённости российского общества в конфликт на Украине, задержание администратора Telegram-канала Moscow Calling, ситуацию в зоне СВО и новые особенности мобилизации на Украине

2023-09-02T12:10

2023-09-02T12:10

2023-09-02T12:10

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алексей живов

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0:37 – Вовлечённость российского общества в конфликт9:53 – Цели и цена их достижения11:45 – Задержание Андрея Куршина17:24 – Мобилизация на Украине20:55 – Ситуация в зоне СВО

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, алексей живов, видео