Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши считает сообщение белорусской стороны о нарушении воздушной границы польским вертолетом МИ-24 ложным
Вооруженные силы Польши считают ложным сообщение Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии польским вертолетом Ми-24. Об этом заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter).
Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24", отметили польские военные.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.
Как сообщало издание Украина.ру, Пограничный комитет Белоруссии 1 сентября в своем телеграм-канале разместил видео, в котором зафиксировано нарушение воздушного пространства страны польским вертолетом Ми-24. Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.