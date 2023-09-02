Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии - 02.09.2023 Украина.ру
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Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии
Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии - 02.09.2023 Украина.ру
Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии
Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши считает сообщение белорусской стороны о нарушении воздушной границы польским вертолетом МИ-24 ложным
2023-09-02T10:41
2023-09-02T10:41
новости
польша
белоруссия
воздушное пространство
нарушение
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Вооруженные силы Польши считают ложным сообщение Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии польским вертолетом Ми-24. Об этом заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter).Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24", отметили польские военные.Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.Как сообщало издание Украина.ру, Пограничный комитет Белоруссии 1 сентября в своем телеграм-канале разместил видео, в котором зафиксировано нарушение воздушного пространства страны польским вертолетом Ми-24. Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.
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новости, польша, белоруссия, воздушное пространство, нарушение
Новости, Польша, Белоруссия, воздушное пространство, нарушение

Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии

10:41 02.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Учение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши считает сообщение белорусской стороны о нарушении воздушной границы польским вертолетом МИ-24 ложным
Вооруженные силы Польши считают ложным сообщение Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии польским вертолетом Ми-24. Об этом заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter).
Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24", отметили польские военные.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.
Как сообщало издание Украина.ру, Пограничный комитет Белоруссии 1 сентября в своем телеграм-канале разместил видео, в котором зафиксировано нарушение воздушного пространства страны польским вертолетом Ми-24. Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.
Ми-24 ВСУ вертолет
Вчера, 20:14
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границуПольский самолет Ми-24 нарушил государственной границу Белоруссии. Видео разместил Пограничный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале 1 сентября
 
НовостиПольшаБелоруссиявоздушное пространствонарушение
 
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