https://ukraina.ru/20230902/1049112841.html

Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии

Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии - 02.09.2023 Украина.ру

Польские военные не признали нарушение воздушной границы Белоруссии

Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши считает сообщение белорусской стороны о нарушении воздушной границы польским вертолетом МИ-24 ложным

2023-09-02T10:41

2023-09-02T10:41

2023-09-02T10:41

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польша

белоруссия

воздушное пространство

нарушение

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Вооруженные силы Польши считают ложным сообщение Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии польским вертолетом Ми-24. Об этом заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter).Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24", отметили польские военные.Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.Как сообщало издание Украина.ру, Пограничный комитет Белоруссии 1 сентября в своем телеграм-канале разместил видео, в котором зафиксировано нарушение воздушного пространства страны польским вертолетом Ми-24. Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.

https://ukraina.ru/20230901/1049109867.html

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новости, польша, белоруссия, воздушное пространство, нарушение