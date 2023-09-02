https://ukraina.ru/20230902/1049110944.html

Моральный компас строителей капитализма. Как "железная леди" Европы Кая Каллас обманывала Европу

Моральный компас строителей капитализма. Как "железная леди" Европы Кая Каллас обманывала Европу - 02.09.2023 Украина.ру

Моральный компас строителей капитализма. Как "железная леди" Европы Кая Каллас обманывала Европу

В эти дни на Западе раскручивается "Скандал века", который может стоить должности Кае Каллас, премьер-министру Эстонии, "лучшей подруге Украины".

2023-09-02T09:13

2023-09-02T09:13

2023-09-02T12:46

эксклюзив

зарубежье

эстония

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Недавно Николай Янович Азаров, бывший премьер-министр Украины, сказал: "вот эта девочка... премьер Эстонии, она или не знает, или знает, но не говорит. Треть бюджета Эстонии - это прямые дотации из ЕС. То есть вот завтра прекратит ЕС предоставлять помощь, и от Эстонии ничего не останется."Это Николай Янович мягко выразился, по доброму. "Знает или не знает"."Эта девочка", похоже, вообще мало интересуется делами государства.Зато она очень хорошо понимает, что сделать, чтобы наполнить семейный бюджет.Случилось вот что. Кая Каллас, премьер Эстонии, одолжила своему супругу 360.000 долларов.А потом грянул скандал. И теперь, наверное, Кая Каллас думает - что дёрнуло ее составить ту расписку. Ну, 360.000 долларов. Подумаешь! Не последние же деньги. Но поздно. Мало того, что муж зарабатывал в России, так она ему для этого кредит дала.Мораль и логистикаМуж премьера занимался бизнесом, связанным с перевозками в Россию.Фирма на этих перевозках заработала 30 миллионов, муж Каи - больше 1,5 миллиона евро.Закона в Эстонии, запрещающего такую деятельность, нет. Но удар по репутации Каи был нанесен сокрушительный.Она ведь за последние пару лет столько гневных речей произнесла, так клеймила предателей Эстонии, которые продолжают хоть как-то работать с Россией."Умоляю, - говорила Кая, - найти моральный компас, чтобы не работать с Россией", - в мае 2023 так она обращалась к эстонским предпринимателям. Требовала запретить транзит товаров в Европу через территорию России.Сам муж Каи немедленно заявил, что всё продаёт, отовсюду выходит. Никакого бизнеса с Россией во веки веков.Кая попыталась очень просто выйти сухой из воды: она, дескать, понятия не имеет, куда и как расходует средства её собственный муж.Но оппозиция, конечно, не оставит в покое премьера и её бизнес в России. "Двуличная", "угроза безопасности Эстонии", "ущерб репутации" - клеймит премьера оппозиция. Обещают объявить вотум недоверия.Но сама Кая Каллас сказала, что и не думает уходить с поста премьера.Жалкие людишки. Не понимают ничего ни в политике, ни в экономике. Это же средства, которые пойдут на укрепление правящей династии Эстонии. То есть - на благо эстонского народа.Демократическая династияКая Каллас - дочь бывшего премьера Эстонии Сийма Калласа (да, в Эстонии принято передавать должность по наследству, а что такого?).В СССР папа Сийм Удович 18 лет был членом КПСС, главой отделения Сбербанка СССР в Эстонии. И даже заместителем главного редактора газеты ЦК Компартии Эстонии.Потом создал свою партию, которая выступала с лозунгом "хозрасчётная Эстония". Но что-то пошло не так с расчетами папы. В итоге хозрасчётная Эстония упорно кормится из бюджета Евросоюза.Кая, окончив вуз, буквально через год уже стала депутатом парламента от партии папы Сийма. Потом возглавила его партию. Потом её предложили в премьеры, и избрали в парламенте Эстонии. Ничем конкретным до этого Кая Каллас не занималась и ничем не была примечательна.Глава правительства Эстонии избирается не для того, чтобы чем-то выделяться. Наоборот. Он или она должны выполнять указания вышестоящих товарищей, и это их единственная задача."Независимые" эстонцыЕсли вернуться к словам Николая Яновича Азарова про то, что Эстония на треть пополняет бюджет из Евросоюза, и к его вопросу о том, знает ли об этом Кая Каллас, то можно ответить вопросом на вопрос: почему это должно беспокоить премьера маленькой, но очень "независимой" страны?Все знают, но вслух не говорят. Эстония давно стала для северной Европы, в основном, для Швеции, чем-то вроде прачечной - отмывочной. Это дополнительная возможность для больших шведских и финских чиновников что-то куда-то перегонять. Через какие-то банки проводить, в другие зоны выводить.Эстония - это своеобразный криминальный "офшор" для северных и других сопредельных стран.В 2000 году папу, Сийма Удовича Калласа, судили за коррупционные схемы, по которым были вскрыты масштабные хищения, и даже осудили. Но потом оправдали по апелляции. Прокурор просто запретил в будущем оспаривать оправдательное решение суда. Вот так просто Сийм Каллас ушел от ответственности.Парадокс в том, что обвинявшийся в масштабных хищениях Сийм Удович впоследствии стал не только премьер-министром страны, но и комиссаром Евросоюза по борьбе с мошенничеством (!)Щуку в наказание за хищничество бросили в реку, как говорится.Кая - Генсек НАТОА вот то, что Кая отдала Украине вооружения на 0.8 процента бюджета Эстонии, объясняется не только указаниями "сверху".Кая Каллас очень очень хотела стать Генеральным секретарем НАТО.Да как же это возможно? Она же в вооружении понимает ещё меньше, чем в экономике? - скажете вы. И будете неправы. Никого не интересует, что понимает Кая.Да, у неё нет соответствующего образования. Кая по образованию юрист, а основная её работа была, до избрания в парламент - помощник режиссёра в театре.За то, что она распорядилась опустошить склады с военной техникой Эстонии, её стали называть в европейской печати "новой железной леди Европы".Как человек, который покорно, "по свистку", отдал половину вооружения страны, может считаться "железной леди"?Ещё она поставила памятник Владимиру Зеленскому в Таллине. Непонятно из чего, из какого-то песка. Его уже разрушила случайно врезавшаяся в "памятник" легковушка. Там Зеленский был пафосно изображён в римской тоге, с факелом в руке.Может, за это делают генсеком НАТО теперь? За памятник (прижизненный!) из каких-то подручных материалов. Ну, какая страна, такой и памятник.А что касается того, почему предлагали кандидатуру Каи: искали кандидата, который был бы женщиной из небольшой страны, недавно вступившей в ЕС.Вторым кандидатом была, кстати, Даля Грибаускайте, бывший президент Литвы. Третьим - бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. И бывший президент Эстонии, Керсти Кальюлайд, тоже была в списке.Все по принципу инклюзивности, как модно сейчас в Европе. Женщина, из маленькой страны. Ещё бы ЛГБТ, тогда бы точно выбрали.Но теперь уже всё. Не видать Кае НАТОвского кресла. И может быть, даже и кресла премьера уже не видать.Может ли быть такое, что самая лучшая "подруга Украины" Кая Каллас лишится своего поста? Конечно, может. Скандал грандиозный, и замять его не удастся."Оппозиция делает свое дело. Шакалы тут же примчались", - озлобленно отреагировала Кая Каллас. Странно представлять неторопливых эстонских парней в виде мчащихся шакалов. Но Кае, конечно, виднее.А тут ещё выяснилось, что возил супруг премьера Эстонии в Россию не просто товар, а компоненты для баллончиков со слезоточивым газом!Что бы началось, если бы это был какой-то одинокий производитель из Эстонии, не защищённый иммунитетом семьи Каллас?Страшно представить накал лицемерного гнева Каи Каллас в этом случае.Кстати, Россия продолжает занимать первое место по экспорту эстонских товаров среди всех стран за пределами Евросоюза. Несмотря на все санкции, прямые угрозы бизнесу, запрет на перевозки и так далее.Но Кая Каллас об этом, конечно, молчит."Хозрасчётная Эстония", как она есть, во всей красе.

https://ukraina.ru/20230825/1048931432.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, эстония