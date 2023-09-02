https://ukraina.ru/20230902/1049087376.html

Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома

Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома - 02.09.2023 Украина.ру

Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома

В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?

2023-09-02T08:49

2023-09-02T08:49

2023-09-02T08:49

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Представители киевского режима путаются в показаниях и, похоже, что сами себя не понимают в ими же затеянной интриге вокруг поставок F-16 на Украину. Самое интересное может случиться, если вдруг запросы будут удовлетворены максимально, а результат окажется ещё скромнее, чем по итогам нынешнего "контрнаступа".Замминистра обороны Украины Анна Маляр и сотоварищи призывают граждан не задаваться ненужными вопросами и не проводить очевидных параллелей, а умирать за систему. Сегодня они являются живым воплощением сентенции "патриотизм – последнее прибежище негодяев".Новая украинская элитка будет куршавелиться в ЕС и США – как это уже делают сыновья главы СНБО Украины Алексея Данилова. Таким доступны все радости жизни, их видят рассекающими на люксовых автомобилях по Лондону и Майами.Хлопцам попроще предложено куршавелиться на фронте, проливая кровь за активы олигархов и давно проданную западным латифундистам "родную землю". Им предписано рассекать на уезженных полвека назад бронетранспортёрах по минным полям Запорожской области.Теперь хлопцам из ВСУ, столь отчаянно брошенным в "весенний контрнаступ" без обеспечения превосходства в воздухе, обещают новое чудо-оружие – снимаемые с вооружения в ЕС американские F-16. Половина из них, что не исключено, неспособна оторваться от земли, а 2/3 остальных требуют ремонта. Пилотов нет, техников нет, даже взлётно-посадочных полос на Украине под эти самолёты нет. Но кого это волнует?На обучение украинских пилотов F-16 в учебках ЕС и США отводится кратно меньше времени, чем на обучение своих: шесть месяцев для украинцев против нескольких лет для НАТОвцев. При этом значительная часть времени будет потрачена на преодоление языкового барьера - как и ранее при обучении украинских танкистов и артиллеристов на полигонах Германии.2 сентября не растерявшие историческую память будут отмечать победу СССР над милитаристской Японией. Не помогли ей в 1945-м мотивированные до безумного фанатизма пилоты-камикадзе. Полугодом ранее фанатики не смогли спасти японского союзника Гитлера. Не спасут фанатики и Зеленского.С какими угодно татуировками, с факелами в руках или в разных частях тела, но не спасут. Современная война – это совсем не то, что кажется откосившим в своё время от срочной службы. Прочитать какую-нибудь макулатуру на тему войны и сыграть в компьютерную "стрелялку" - не значит понять военное дело. Для самоназначенных "военных экспертов" достаточно такой подготовки, для пилотов реального военного истребителя – нет.Весьма забавно расхождение в запросах представителей официального Киева на F-16. Заявлений было много и в прошлом году, и в начале нынешнего. Из последних: 30 августа советник командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что для выполнения боевых достаточно 60 таких самолётов. Однако уже 31 августа Владимир Зеленский заявил португальскому телеканалу о потребности в кратно большем количестве F-16."Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей, - поведал Зеленский. – Совокупно нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве".При этом Зеленский признался, что у ВКС РФ "абсолютное" превосходство в воздухе западная помощь не оправдывает ожиданий по срокам. На Востоке в таких случаях проводят параллели с неблагодарной собакой, кусающей руку хозяина.Киевская марионеточная хунта заявляет "декоммунизацию" и "десоветизацию", оформляет это законодательно и создаёт специальные госорганы со штатами хорошо оплачиваемых дармоедов. Зеленский при этом поступает как председатель советского колхоза – просит в 2-3 раза больше, чтобы вышестоящее начальство после "урезания" выдало столько, сколько нужно.Запад обеспечивает защитников режима Зеленского всем – от бронетехники и авиации до сухпайков и флисовых шапочек. Со всего мира свозятся боеприпасы и запчасти для невероятно разнообразного "зоопарка". Спутниковые группировки стран НАТО и офицеры их спецслужб 24/7 обслуживают формально украинские системы высокоточного оружия, БПЛА и т.д.В этом нет никакой благотворительности. НАТО перевооружается с F-16 на F-35. Не надо быть военным экспертом, чтобы понимать: разработанный в 70-х годах самолёт давно морально устарел и исчерпал пределы модернизации.Ни один нормальный автолюбитель не пересядет на глубоко модернизированную "копейку" - даже если она до этого 40 лет стояла в гараже. Однако у лимитрофной камарильи нет иного выхода, кроме как побираться и с пафосом позиционировать выклянченное достойным ответом российским ВКС.Свой гешефт на украинской драме намерены сделать все. Американский концерн Lockheed Martin запустил в Польше производство компонентов для F-16. Но авионику и прочее сложное оборудование с высокой добавочной стоимостью будут по-прежнему производить в США.Украинское самолётостроение – не менее печальная история, чем украинское ракетостроение, танкостроение и кораблестроение. Надежда постсоветской украинской элитки на помощь заграницы отчасти оправдалась. Однако это помощь "коллективного Запада" себе, помощь в продлении агонии бездарных временщиков во главе некогда процветавшей Украины.Краткое содержание предыдущих серий саги о военных поставках указывает на неспешность коллективного Запада в милитаризации киевского вассала. Поставляется только то, что НАТО списывает или хранит из-за экономии на утилизации. Из современного вооружения ВСУ достаётся мизер – для испытаний на украинском поле битвы. Тотальная зависимость Украины – закономерный результат постсоветской деградации во всём, и в ВПК в первую очередь.После инспирированного США и ЕС кровавого госпереворота на Украине внезапно выяснилось, что армия развалена, и ВПК тоже представляет жалкое зрелище. Киевская хунта развязала гражданскую войну, в ходе которой регулярная армия не смогла одолеть шахтёров Донбасса. В восставший и отделившийся Крым верные киевским мятежникам войска побоялись даже соваться.Восемь лет ополченцы народных республик Донбасса держали оборону против во всех отношениях превосходящих сил противника. Все эти годы киевский режим жаловался в Вашингтонский обком и Брюссельский райком на нехватку вооружений. Не только оружия, но и боеприпасов. Единственный производитель патронов остался в отколовшейся от Украины ЛНР.Производители угля, кстати, тоже остались в "дотационном", "отсталом" и таком излюбленном для издевательств Донбассе. Уголь пришлось закупать в ЮАР, Колумбии и, конечно же, в США.Там же закупается и разнообразный утиль для ВСУ. Официальный Киев заверяет, что всё делает честно, прозрачно и очень выгодно для налогоплательщиков. Но есть нюанс: при этом обычные украинские налогоплательщики нищают и умирают, а богатеют западные компании по производству оружия. При этом непростые украинские налогоплательщики обзаводятся на Западе недвижимостью, недоступной даже западному среднему классу.

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Тимофей Стоянов

Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

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