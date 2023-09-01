https://ukraina.ru/20230901/1049110704.html

Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом

Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом - 01.09.2023 Украина.ру

Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолётом на границе, сообщили 1 сентября во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии

2023-09-01T20:57

2023-09-01T20:57

2023-09-01T20:57

новости

белоруссия

польша

зарубежье

uh-1 (вертолет)

ми-24

мид белоруссии

государственная граница

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В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Белорусии вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 года в МИД Белоруссии вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович, говорится в сообщении ведомства.МИД потребовал от польской стороны разъяснений и проведения тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки, уточнили в МИД Белоруссии.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.Варшаву призвали принять меры исключению подобных инцидентов в будущем.Пограничный комитет Белоруссии ранее опубликовал видео, на котором польский вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. Инцидент произошел днём 1 сентября в Берестовицком районе Гродненской области.

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новости, белоруссия, польша, зарубежье, uh-1 (вертолет), ми-24, мид белоруссии, государственная граница