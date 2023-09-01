https://ukraina.ru/20230901/1049110704.html
Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом - 01.09.2023 Украина.ру
Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолётом на границе, сообщили 1 сентября во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии
2023-09-01T20:57
2023-09-01T20:57
2023-09-01T20:57
новости
белоруссия
польша
зарубежье
uh-1 (вертолет)
ми-24
мид белоруссии
государственная граница
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В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Белорусии вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 года в МИД Белоруссии вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович, говорится в сообщении ведомства.МИД потребовал от польской стороны разъяснений и проведения тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки, уточнили в МИД Белоруссии.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.Варшаву призвали принять меры исключению подобных инцидентов в будущем.Пограничный комитет Белоруссии ранее опубликовал видео, на котором польский вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. Инцидент произошел днём 1 сентября в Берестовицком районе Гродненской области.
https://ukraina.ru/20230901/1049109867.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, польша, зарубежье, uh-1 (вертолет), ми-24, мид белоруссии, государственная граница
Новости, Белоруссия, Польша, Зарубежье, UH-1 (вертолет), Ми-24, МИД Белоруссии, государственная граница
Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолётом на границе, сообщили 1 сентября во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии
В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Белорусии вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 года в МИД Белоруссии вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович, говорится в сообщении
ведомства.
МИД потребовал от польской стороны разъяснений и проведения тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки, уточнили в МИД Белоруссии.
Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.
Варшаву призвали принять меры исключению подобных инцидентов в будущем.
Пограничный комитет Белоруссии ранее опубликовал видео, на котором польский вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. Инцидент произошел днём 1 сентября в Берестовицком районе Гродненской области.