Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

На суше, в воде и на скалах. Мы нашли детей, которых с Украины "украл Путин"

Международный уголовный суд обвинил Россию в "краже детей" и выдал ордер на арест президента РФ Путина. Мы, в отличие от этой судебной инстанции, решили довольствоваться не речами Зеленского, а фактами, то есть найти тех самых детей, кражу которых вменяют России