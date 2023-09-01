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Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек" - 01.09.2023 Украина.ру
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
80 детей из Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр на южном берегу Крыма "Артек", сообщили в Военно-гражданской администрации Харьковской области
2023-09-01T20:41
2023-09-01T20:41
2023-09-01T20:41
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артек
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харьковская область
дети
отдых
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80 детей из Харьковской области отправились на отдых в "Артек", где им предстоит провести незабываемое время. В течение 21 дня ребята будут заниматься спортом, приобретать новые полезные навыки и участвовать в различных мероприятиях, говорится в сообщении.Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев напомнил, какой большой мечтой у старшего поколения было побывать в "Артеке". "Эта мечта реализовалась для наших детей", подчеркнул он.Заместитель Главы ВГА Харьковской области Светлана Надён рассказала об организации поездки.Поездка организована несколькими группами, чтобы обеспечить комфортное перемещение детей, вынужденно проживающих в разных регионах России. Одна из таких групп свой путь начала из Краснодара.Дети отправятся на автобусе из Краснодара в Ростов-на-Дону, где пересядут на поезд."Так как безопасность детей – это приоритетная задача, в пути детей будут сопровождать экипаж ГИБДД и врач-педиатр", подчеркнула Надён.
https://ukraina.ru/20230329/1044814750.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, артек, крым, харьковская область, дети, отдых
Новости, Россия, Артек, Крым, Харьковская область, дети, отдых
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
80 детей из Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр на южном берегу Крыма "Артек", сообщили в Военно-гражданской администрации Харьковской области
80 детей из Харьковской области отправились на отдых в "Артек", где им предстоит провести незабываемое время. В течение 21 дня ребята будут заниматься спортом, приобретать новые полезные навыки и участвовать в различных мероприятиях, говорится в сообщении.
Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев напомнил, какой большой мечтой у старшего поколения было побывать в "Артеке". "Эта мечта реализовалась для наших детей", подчеркнул он.
"Это было бы невозможно без поддержки руководства Российской Федерации, за что выражаю слова огромной благодарности. Для наших ребят это имеет большое значение, ведь их детство проходит в непростое время", - написал Ганчев.
Заместитель Главы ВГА Харьковской области Светлана Надён рассказала об организации поездки.
Поездка организована несколькими группами, чтобы обеспечить комфортное перемещение детей, вынужденно проживающих в разных регионах России. Одна из таких групп свой путь начала из Краснодара.
Дети отправятся на автобусе из Краснодара в Ростов-на-Дону, где пересядут на поезд.
"Так как безопасность детей – это приоритетная задача, в пути детей будут сопровождать экипаж ГИБДД и врач-педиатр", подчеркнула Надён.