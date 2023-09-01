Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
© пресс-служба Министерства облороны Украины
Польский самолет Ми-24 нарушил государственной границу Белоруссии. Видео разместил Пограничный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале 1 сентября
Днём 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши.
Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.
"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении ведомства.
По данному инциденту проинформирована польская сторона.
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
31 августа, 12:59Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности указал, что страна не может быть уверенной в завтрашнем дне из-за напряженной обстановки в мире и у белорусских границ, а также из-за санкционного давления, передает belta.by