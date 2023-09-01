Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу

Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности указал, что страна не может быть уверенной в завтрашнем дне из-за напряженной обстановки в мире и у белорусских границ, а также из-за санкционного давления, передает belta.by