Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу - 01.09.2023 Украина.ру
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Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу - 01.09.2023 Украина.ру
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
Польский самолет Ми-24 нарушил государственной границу Белоруссии. Видео разместил Пограничный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале 1 сентября
2023-09-01T20:14
2023-09-01T20:14
новости
белоруссия
польша
вертолеты
ми-24
государственная граница
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Днём 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши.Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.По данному инциденту проинформирована польская сторона.
https://ukraina.ru/20230831/1049062326.html
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новости, белоруссия, польша, вертолеты, ми-24, государственная граница
Новости, Белоруссия, Польша, вертолеты, Ми-24, государственная граница

Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу

20:14 01.09.2023
 
© пресс-служба Министерства облороны Украины / Перейти в фотобанкМи-24 ВСУ вертолет
Ми-24 ВСУ вертолет
© пресс-служба Министерства облороны Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Польский самолет Ми-24 нарушил государственной границу Белоруссии. Видео разместил Пограничный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале 1 сентября
Днём 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши.
Инцидент произошёл в Берестовицком районе Гродненской области.
"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении ведомства.
По данному инциденту проинформирована польская сторона.
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 12:59
Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности указал, что страна не может быть уверенной в завтрашнем дне из-за напряженной обстановки в мире и у белорусских границ, а также из-за санкционного давления, передает belta.by
 
НовостиБелоруссияПольшавертолетыМи-24государственная граница
 
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