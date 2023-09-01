https://ukraina.ru/20230901/1049109436.html

Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк

Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк - 01.09.2023 Украина.ру

Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк

Количество ударов беспилотников по России будет расти, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters

2023-09-01T20:03

2023-09-01T20:03

2023-09-01T20:03

новости

украина

россия

беспилотники

михаил подоляк

дмитрий кулеба

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Подоляк заявил, что Украина увеличила удара по России, осуществляемые "агентами" или "партизанами".В интервью советник Зеленского также исключил возможность проведения мирных переговоров, заявив, что переговоры были бы равносильны "капитуляции" со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба накануне порекомендовал всем тем, кто критикует так называемое контрнаступление ВСУ, "заткнуться" и отправляться на фронт.

https://ukraina.ru/20230901/1049108555.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, беспилотники, михаил подоляк, дмитрий кулеба