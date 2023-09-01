Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк - 01.09.2023 Украина.ру
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Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк - 01.09.2023 Украина.ру
Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
Количество ударов беспилотников по России будет расти, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters
2023-09-01T20:03
2023-09-01T20:03
новости
украина
россия
беспилотники
михаил подоляк
дмитрий кулеба
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Подоляк заявил, что Украина увеличила удара по России, осуществляемые "агентами" или "партизанами".В интервью советник Зеленского также исключил возможность проведения мирных переговоров, заявив, что переговоры были бы равносильны "капитуляции" со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба накануне порекомендовал всем тем, кто критикует так называемое контрнаступление ВСУ, "заткнуться" и отправляться на фронт.
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новости, украина, россия, беспилотники, михаил подоляк, дмитрий кулеба
Новости, Украина, Россия, беспилотники, Михаил Подоляк, Дмитрий Кулеба

Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк

20:03 01.09.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
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Количество ударов беспилотников по России будет расти, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters
Подоляк заявил, что Украина увеличила удара по России, осуществляемые "агентами" или "партизанами".
"Что касается России... растет число атак неопознанных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться", - сказал Подоляк.
В интервью советник Зеленского также исключил возможность проведения мирных переговоров, заявив, что переговоры были бы равносильны "капитуляции" со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.
"Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", - сказал он.
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба накануне порекомендовал всем тем, кто критикует так называемое контрнаступление ВСУ, "заткнуться" и отправляться на фронт.
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