Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ - 01.09.2023 Украина.ру
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Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ - 01.09.2023 Украина.ру
Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
Число украинских дезертиров растёт, несмотря на уголовное наказание, сообщили журналисты французского издания Le Figaro
2023-09-01T19:14
2023-09-01T19:14
новости
украина
дезертирство
дезертиры
фронт
уклонисты
европа
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Издание приводит слова украинского призывника Ивана Ищенко, который дезертировал после месяца на фронте."Я видел отрубленную голову, на моих глазах человек попал под огонь из огнестрельного оружия", - говорит Ищенко.Он дезертировал в прошлом году, хотя для реализации плана бегства пришлось заплатить целое состояние из взяток и покрыть себя позором среди настроенных на военный лад знакомых.Кроме Ищенко, есть и другие украинские мужчины, первоначально решившие воевать, которые в итоге предпочли, столкнувшись с жестокостью конфликта, бежать, воспользовавшись коррупционными сетями, пишут французские журналисты.Дезертирам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет, а тем, кто открыто отказывается служить, грозят пять лет заключения.Такая ситуация далеко не нова, поскольку коррупция на Украине процветала на протяжении десятилетий. "Каждый из бежавших имел среди знакомых хотя бы одного человека, который оказался способен помочь", — заявил еще один уклонист, который попросил не назвать свое имя. Его открепили в мае по фальшивой медицинской справке, которая обошлась ему в 5000 долларов. "Я знаю, что поступаю плохо. Но хоть это и неприятно мне лично, у меня другого выхода нет", — сказал 24-летний молодой человек, пишут журналисты.Также украинцы, которые отказываются воевать, рассказали о чувстве вины при встрече с соотечественниками в Европе."Мне говорят: наши мужья воюют на фронте, а вы тут попрятались, трусы поганые!" — говорит один из уклонистов.Один из уклонистов рассказал, что перевёз в Польшу 5-летнего сына и 8-летнюю дочь вместе с женой. "Глядя на них, я становлюсь сильнее и увереннее в том, что я не зря терплю упреки", отметил он.В комментариях к статье некоторые писали слова понимания. "Зеленский посылает украинцев на верную смерть. Они все делают правильно", написал один из пользователей.Другой же комментатор заинтересовался, не сможет ли ЕС выдать всех дезертиров и сделать их солдатами против воли.Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
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новости, украина, дезертирство, дезертиры, фронт, уклонисты, европа
Новости, Украина, дезертирство, дезертиры, фронт, уклонисты, Европа

Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ

19:14 01.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Число украинских дезертиров растёт, несмотря на уголовное наказание, сообщили журналисты французского издания Le Figaro
"Столкнувшись с жестокостями военного времени, люди, изначально настроенные воевать, сегодня предпочитают бежать от военной службы", - говорится в материале.
Издание приводит слова украинского призывника Ивана Ищенко, который дезертировал после месяца на фронте.
"Я видел отрубленную голову, на моих глазах человек попал под огонь из огнестрельного оружия", - говорит Ищенко.
Он дезертировал в прошлом году, хотя для реализации плана бегства пришлось заплатить целое состояние из взяток и покрыть себя позором среди настроенных на военный лад знакомых.
Кроме Ищенко, есть и другие украинские мужчины, первоначально решившие воевать, которые в итоге предпочли, столкнувшись с жестокостью конфликта, бежать, воспользовавшись коррупционными сетями, пишут французские журналисты.
Дезертирам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет, а тем, кто открыто отказывается служить, грозят пять лет заключения.
Такая ситуация далеко не нова, поскольку коррупция на Украине процветала на протяжении десятилетий. "Каждый из бежавших имел среди знакомых хотя бы одного человека, который оказался способен помочь", — заявил еще один уклонист, который попросил не назвать свое имя. Его открепили в мае по фальшивой медицинской справке, которая обошлась ему в 5000 долларов. "Я знаю, что поступаю плохо. Но хоть это и неприятно мне лично, у меня другого выхода нет", — сказал 24-летний молодой человек, пишут журналисты.
Также украинцы, которые отказываются воевать, рассказали о чувстве вины при встрече с соотечественниками в Европе.
"Мне говорят: наши мужья воюют на фронте, а вы тут попрятались, трусы поганые!" — говорит один из уклонистов.
Один из уклонистов рассказал, что перевёз в Польшу 5-летнего сына и 8-летнюю дочь вместе с женой. "Глядя на них, я становлюсь сильнее и увереннее в том, что я не зря терплю упреки", отметил он.
В комментариях к статье некоторые писали слова понимания. "Зеленский посылает украинцев на верную смерть. Они все делают правильно", написал один из пользователей.
Другой же комментатор заинтересовался, не сможет ли ЕС выдать всех дезертиров и сделать их солдатами против воли.
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 10:39
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
 
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