https://ukraina.ru/20230901/1049108429.html

В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян

В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян - 01.09.2023 Украина.ру

В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян

У здания МВД в Риге собрались проукраинские активисты, выступая против решения Сейма предоставлять россиянам дополнительное время для сдачи экзамена по латышскому, сообщили журналисты издания Jauns.lv

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

новости

латвия

рига

зарубежье

украинцы

язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049108034_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_cea69813f9965fb9d1666601de7a8bea.jpg

22 августа Кабинет министров Латвии принял решение призвать Сейм внести изменения в Закон об иммиграции, предоставив гражданам России дополнительное время для сдачи экзамена по государственному языку.Протестующие вышли с украинскими и латышскими флагами и требованием, чтобы россияне выучили латышский язык.По словам участников акции протеста, граждане России должны сдать экзамен по государственному языку на общих основаниях, доказав тем самым лояльность Латвии.

https://ukraina.ru/20230831/1049070910.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, рига, зарубежье, украинцы, язык