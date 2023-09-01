В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян - 01.09.2023 Украина.ру
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В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян - 01.09.2023 Украина.ру
В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
У здания МВД в Риге собрались проукраинские активисты, выступая против решения Сейма предоставлять россиянам дополнительное время для сдачи экзамена по латышскому, сообщили журналисты издания Jauns.lv
2023-09-01T18:38
2023-09-01T18:38
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22 августа Кабинет министров Латвии принял решение призвать Сейм внести изменения в Закон об иммиграции, предоставив гражданам России дополнительное время для сдачи экзамена по государственному языку.Протестующие вышли с украинскими и латышскими флагами и требованием, чтобы россияне выучили латышский язык.По словам участников акции протеста, граждане России должны сдать экзамен по государственному языку на общих основаниях, доказав тем самым лояльность Латвии.
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новости, латвия, рига, зарубежье, украинцы, язык
Новости, Латвия, Рига, Зарубежье, украинцы, язык

В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян

18:38 01.09.2023
 
© Jauns.lv
© Jauns.lv
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У здания МВД в Риге собрались проукраинские активисты, выступая против решения Сейма предоставлять россиянам дополнительное время для сдачи экзамена по латышскому, сообщили журналисты издания Jauns.lv
22 августа Кабинет министров Латвии принял решение призвать Сейм внести изменения в Закон об иммиграции, предоставив гражданам России дополнительное время для сдачи экзамена по государственному языку.
Протестующие вышли с украинскими и латышскими флагами и требованием, чтобы россияне выучили латышский язык.
По словам участников акции протеста, граждане России должны сдать экзамен по государственному языку на общих основаниях, доказав тем самым лояльность Латвии.
Глава МИД РФ С.Лавров провел рабочую встречу с главой МИД Латвии Э.Ринкевичем - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 15:58
Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает не допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, сообщили журналисты издания Jauns.lv
 
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