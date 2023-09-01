В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
© Jauns.lv
© Jauns.lv
У здания МВД в Риге собрались проукраинские активисты, выступая против решения Сейма предоставлять россиянам дополнительное время для сдачи экзамена по латышскому, сообщили журналисты издания Jauns.lv
22 августа Кабинет министров Латвии принял решение призвать Сейм внести изменения в Закон об иммиграции, предоставив гражданам России дополнительное время для сдачи экзамена по государственному языку.
Протестующие вышли с украинскими и латышскими флагами и требованием, чтобы россияне выучили латышский язык.
По словам участников акции протеста, граждане России должны сдать экзамен по государственному языку на общих основаниях, доказав тем самым лояльность Латвии.