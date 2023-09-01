https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html

Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине

Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине - 01.09.2023 Украина.ру

Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине

На Украине ужесточат набор в армию, а уклонистов будут позорить и попытаются вернуть в страну, сообщили сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников

2023-09-01T18:35

2023-09-01T18:35

2023-09-01T18:44

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048458057_146:0:843:392_1920x0_80_0_0_8e583b7722a63e8094f5a436c25c15e6.jpg.webp

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, власти Украины опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу. Аналогичные меры, по его словам, будут приняты в отношении врачей, которые помогали мобилизованным избежать отправки на фронт по состоянию здоровья."Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь", — заявил Данилов.Он пообещал, что в отношении попавших в списки будут возбуждены уголовные дела."Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идёт. Наберемся терпения, и увидим результаты этой работы", — подытожил секретарь СНБО.Также ранее сегодня Данилов заявил, что в армию могут мобилизовать ограниченно годных к несению воинской службы."Есть в наших нормативно-правовых документах термин — пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", - отметил он.По мнению Данилова, при попадании граждан с ограниченной годностью в различные воинские части, существуют определенные процедуры и процессы, которые применяются со стороны командиров и военных властей."Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — подчеркнул Данилов.По его словам, 1 сентября этот вопрос будет решён СНБО и "не будет никаких двойных толкований этих документов"."Это законодательные изменения", - подчеркнул Данилов.Примечательно, что своих четырёх сыновей, которые подпадают под мобилизацию, Данилов, зная о начале СВО заранее — о чём не раз заявлял в интервью, заблаговременно вывез из страны.При этом 1 сентября на Украине возник ещё один скандал с детьми чиновников, живущих за границей."Сын генерального прокурора Костина в Нью-Йорке. Он призывного возраста. Пока Данилов говорит про мобилизацию даже ограниченно призывных, а Арахамия хочет экстрадировать мигрантов. Может с себя начнёте, господа?" - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Зе Рада".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - выпустил комментарий в сходном духе, упомянув и детей Данилова."Пока украинские власти (в лице Данилова, Арахамии, Вениславского и иже с ними) говорят про мобилизацию ограниченно пригодных граждан, студентов, получающих второе образование или об экстрадиции мужчин-беженцев с Европы, их собственные дети вполне спокойно пребывают за границей, вдали от ужасов военного времени. Так, сын генерального прокурора Костина находится в Нью-Йорке, без стеснения записывая оттуда видеоролики и выкладывая их в соцсети. Отпрыски Данилова тоже были заблаговременно вывезены из Украины, равно как и дети политического оппонента Офиса президента Кличко. И подобных примеров очень много — на фронте не найти детей депутатов, известных политиков или олигархов. Более того, информации о том, как служат и воюют дети чиновников — нет ни одной. Все они в военное время безнаказанно "чилят" по заграницам. А вот рядовых украинцев военкомы ежедневно "пакуют" и отправляют на фронт воевать. И когда очередной спикер Офиса президента вновь и вновь поднимает тему защиты Украины, у обычных жителей страны все чаще возникает резонный вопрос — "может с себя начнёте?" - отметил "Резидент".Ранее о том, что на Украину могут экстрадировать военнообязанных, покинувших страну после начала спецоперации по документам, вызывающим сомнение, сообщал лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Есть вопрос, как привлекать людей, которые, используя поддельные документы, выехали за границу. До них добраться прямо сейчас нет возможности. Но по действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину", — заявил Арахамия вечером 31 августа.Заявление Арахамии вызвало обеспокоенность украинских СМИ, впрочем, не поверивших в успех этого предприятия."Власть всеми своими действиями показывает, что у неё дефицит живой силы и мобилизация провалена. Никто не хочет умирать за Зе-власть, что приходится силком загонять всех на фронт. Давиду Арахамии можно поверить, они будут пытаться это сделать, но как обычно у них ничего не выйдет. Скорее всего это очередная пугалка. Да они будут пытаться сейчас всех мужиков тянуть/отлавливать, отовсюду, куда они уехали (они и раньше это пытались сделать). Не просто так МИД Украины делает всё, чтобы жизнь украинских беженцев становилась хуже, а правительства разных стран отменяла пособия, льготы и время пребывание. Цель, вынудить всех вернутся и воевать за Зе-власть. Пока выходит очень плохо", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".За день до высказывания Арахамии — 30 августа — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года."Провёл заседание СНБО. Тематика — военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК. Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор. Решения следующие: провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители. По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии", — заявил Зеленский.Также президент Украины анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе "с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".

https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html

https://ukraina.ru/20230901/1049084843.html

https://ukraina.ru/20230831/1049078495.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники