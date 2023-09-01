https://ukraina.ru/20230901/1049107478.html

Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием

Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием - 01.09.2023 Украина.ру

Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, как государство-биотеррорист США использует вирусы для влияния на политические режимы

2023-09-01T18:19

2023-09-01T18:19

2023-09-01T18:42

интервью

украина

россия

сша

европа

оружие

биологическое оружие

конвенция

сибирская язва

коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040166015_50:0:830:439_1920x0_80_0_0_3da07412838401d7c8c9ee26f1dee812.jpg

США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на этносы, заявил секретарь совета безопасности России Алексей Шевцов.— Геннадий Григорьевич, расскажите, что такое биооружие и в чем его особенности?— Биологическое оружие — оружие массового уничтожения (ОМУ). Во времена Андрея Боголюбского к ОМУ относили конницу. Сегодня существует три вида таких вооружений: химическое, ядерное и биологическое. Химическое и ядерное — это порождение человека; биологическое — это подсмотренная у природы эволюционная технология. Две формы жизни — человек и вирусы, микробы совершенствуют эволюцию человека как биологического вида, давая выживать только сильным.— Как американцы используют биооружие в своих геополитических целях?— Когда американцы создавали свое государство, им пришлось завоёвывать континент, существующий как естественный анклав, не соприкасающийся с другим миром — там была своя цивилизация. Все происходило совсем не так, как показано в голливудских фильмах про лихих ковбоев, которые стреляют направо и налево, всех убивают, скачут на конях.На самом деле коренное население Америки — индейцы, которые были высокоразвитой цивилизацией — было не по зубам американцам. Последние подсмотрели у природы вариант и начали раздавать аборигенам одеяла, которыми пользовались больные натуральной оспой. Это вызвало эпидемии на североамериканском континенте среди местного населения — благодаря этому завоеватели освободили эти земли.В 1972 году была принята конвенция о биологическом и токсинном оружии. Кстати, инициировали её мы — Советский Союз, англичане и американцы. Она быстро была принята, ратифицирована, подписали и взяли на себя обязательства исполнять ее порядка 193 стран. Одним из первых пунктов там значилось то, что страна обязуется не разрабатывать, не производить и не применять такое оружие. Американцы её тоже подписали.Однако с исполнением данной конвенции возникли сложности. Например, дела с международными договорами по ядерному и химическому оружию обстоят проще. Химическое оружие мы полностью ликвидировали (40 тысяч тонн) 10 лет назад; американцы это сделали в 2022 году. По ядерному оружию есть учёт, за этим следят.— В чем были сложности с соблюдением конвенции о биологическом и токсинном оружии?— После теракта 11 сентября 2001 года ровно через неделю 18 сентября в Америке вдруг началась паника: известные инфоагентства и журналисты начали получать конверты с серым порошком, который как оказалось был сибирской язвой. В итоге умерло 9, заболело 22 человека. Американцы сразу объявили, что виноваты проклятые арабы, которые сначала разрушили башни, а теперь применили биологическое оружие. Знающие люди сразу поняли, что никакие арабы к этому не причастны.Американцы создали специальную сенатскую комиссию и без лишней помощи доказали, что была применена боевая рецептура сибирской язвы, разработанная еще в 50-х годах в биологическом институте Форт Дитрик (Fort Dietrick) в штате Мэриленд, где работают только военные микробиологи. При этом Брюс Ивнис, 62-летний микробиолог из США, якобы покончил жизнь самоубийством, узнав, что минюст готовится предъявить ему обвинение в убийстве людей. Но один человек не может подготовить такую акцию, это я могу точно сказать. Тут нужная целая команда.Зачем это нужно было американцам? В итоге после этого США получили право войти в Афганистан, бороться со злостными арабами, как они считают.— То есть США в итоге не соблюдали конвенцию? Зачем тогда было ее инициировать?— В это время в Женеве мы разрабатывали (я был в составе нашей рабочей группы) механизм контроля за конвенцией по биологическому и токсинному оружию, чтобы исключить разговоры стран из серии "честное пионерское, мы этого не делали". Мы поняли по ряду признаков применения этого штамма [сибирской язвы], что американцами не только теоретически, но и практически разработано это всё.Мы создали в итоге механизм контроля, шли последние заседания, участвовали микробиологи, эпидемиологи из 120 стран, в том числе из Англии, США. Приехала госпожа Клинтон и сказала: мы пострадали, мы страна – жертва, поэтому приостанавливаем своё участие в конвенции, не будем подписывать механизм контроля.И вот ответ на ваш вопрос: пресловутая демократия, о которой американцы, как попугаи, повторяют — это инструмент, через который они заходят на территории стран, свергают правительства, навязывают своих ставленников и свои режимы. Они применят вирус где-то, сами же туда приедут и будут очень подробно, скрупулёзно разбираться — чтобы дестабилизировать политическую ситуацию, чтобы подорвать экономику.Вот что я имею ввиду: если какая-то страна применит ядерное или химическое оружие, то "уши будут видны" — сразу будет понятно, кто использовал. При активизации биологического оружие, последствия от которого протекают естественным путём, сложно уличить тех, кто это сделал. Например, как это было с пандемией коронавируса.— В появлении коронавируса подозревают США, но можем ли мы утверждать точно?— Мы не только подозреваем, мы знаем это. Они сами продемонстрировали. Но доказать этого нельзя. Чтобы мы могли прийти и предъявить Штатам обвинение, как раз нужен механизм контроля. Если бы он был принят ООН и ратифицирован в каждой стране, то можно было бы по нему работать и применять санкции.Например, возьмем коронавирус. Если подозревается определенная страна в его создании (и она подписала, что готова соблюдать механизм контроля), собирается конвенциальный комитет, который поручает часть работы ВОЗ, которая создает независимую рабочую группу из специалистов, которые едут в эту страну с мандатом ООН, ВОЗ и конвенциального комитета.Страна обязана предоставить все необходимые документы рабочей группе: о разработках, финансировании, о специалистах, разрешить доступ в лаборатории, показать коллекции хранящихся там вирусов. Если комиссия принимает решение, что страна нарушила конвенцию, к ней могут быть применены санкции.Когда США обвиняли Китай в лабораторной утечке COVID-19 из китайской лаборатории, страны попытались провести имитацию механизма контроля за биологическим и токсинным оружием, который был разработан. В Китай приехала международная группа из 12–13 человек, с участием российского специалиста. А китайцы сказали: мы вас не пустим, потому что тут работы, там режим. И никаких прав требовать доступ и данные у группы не было: они погуляли по рынку, написали отчёт, получили китайский отчёт на 400 страницах — но это не доказательство, понимаете?То же самое китайцы предъявляли к американцам. Во время президентства Трампа был посажен в тюрьму один из ведущих американских специалистов, который работал над коронавирусом совместно с уханьским военным институтом по гранту. У него были все разрешения на такие работы, но его посадили. Почему? Потом Китай начал небезосновательно обвинять американцев в этом.Более того, главы России и Китая подписали совместное заявление в Пекине 4 февраля, где чётко обозначили, что обеспокоены тем, что у американцев есть наступательные военно-биологические программы; просим вас раскрыть эти программы, предоставить их международным специалистам; призываем вас вернуться в конвенцию, в доработку и принятие уже разработанного механизма контроля.США пытаются подминают под себя все институты ООН, ВОЗ. Например, под американским давлением на ВОЗ появился независимый комитет по чрезвычайным ситуациям, который финансирует Билл Гейтс и представители которого могут прийти в любую страну без ее согласия, если посчитают необходимым. Более 20 лет под эгидой ВОЗ за деньги США работают американские военные специалисты.В прошлом году американцы по итогам ковида актуализировали свою стратегию биологической безопасности. Там чёрным по белому написано, что если в любом конце мира возникает вспышка, которая угрожает гражданам Америки (то есть если там живет или находится как турист хотя бы один американец), то это дает право специалистам США, опираясь на национальное законодательство, ехать туда и разбираться. Сами решают как хотят.Поэтому сегодня нельзя доказать происхождение вируса (того же коронавируса): природный он или искусственно создан; преднамеренно или непреднамеренно его использовали.

https://ukraina.ru/20230412/1045256021.html

https://ukraina.ru/20230828/1048991753.html

https://ukraina.ru/20230323/1044677045.html

https://ukraina.ru/20230821/1048836780.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, европа, оружие, биологическое оружие, конвенция, сибирская язва, коронавирус, геннадий онищенко, эпидемиолог, врач, оон, воз, биолаборатории, китай