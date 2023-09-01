https://ukraina.ru/20230901/1049107324.html

США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко

США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко - 01.09.2023 Украина.ру

США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко

Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка

2023-09-01T18:07

2023-09-01T18:07

2023-09-01T18:07

новости

белоруссия

александр лукашенко

независимость

суверенитет

сша

россия

китай

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9bd7e7544d1f1979a094f5fa960d24d.jpg

По словам Лукашенко, сегодня в мире нет независимых государств. "Независимость – понятие абсолютно относительное", отметил белорусский лидер. Президент Белоруссии привёл в пример такую крупную страну как "братскую соседнюю Россию". Специальная военная операция, по словам Лукашенко, показала, что Россия очень даже зависима и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индия с полуторамиллиардным населением тоже нуждаются в поддержке.Лукашенко привел пример специальной военной операции на Украине, отметив, что там основной интерес как раз у американцев. "Но они в одиночку в эту драку не ввязались. Они на свою сторону перетащили 51 страну. Они попытались объединить весь мир и получить колоссальную поддержку, потому что они зависимы от этих стран", заявил Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что Белоруссия имеет эту независимость и суверенитет. Лукашенко призвал их сохранить, чтобы "мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плётку, чтобы вы больше никогда не ходили в лаптях".

https://ukraina.ru/20230831/1049063655.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, александр лукашенко, независимость, суверенитет, сша, россия, китай, индия