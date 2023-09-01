https://ukraina.ru/20230901/1049107324.html
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко - 01.09.2023 Украина.ру
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка
2023-09-01T18:07
2023-09-01T18:07
2023-09-01T18:07
новости
белоруссия
александр лукашенко
независимость
суверенитет
сша
россия
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индия
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По словам Лукашенко, сегодня в мире нет независимых государств. "Независимость – понятие абсолютно относительное", отметил белорусский лидер. Президент Белоруссии привёл в пример такую крупную страну как "братскую соседнюю Россию". Специальная военная операция, по словам Лукашенко, показала, что Россия очень даже зависима и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индия с полуторамиллиардным населением тоже нуждаются в поддержке.Лукашенко привел пример специальной военной операции на Украине, отметив, что там основной интерес как раз у американцев. "Но они в одиночку в эту драку не ввязались. Они на свою сторону перетащили 51 страну. Они попытались объединить весь мир и получить колоссальную поддержку, потому что они зависимы от этих стран", заявил Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что Белоруссия имеет эту независимость и суверенитет. Лукашенко призвал их сохранить, чтобы "мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плётку, чтобы вы больше никогда не ходили в лаптях".
https://ukraina.ru/20230831/1049063655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, александр лукашенко, независимость, суверенитет, сша, россия, китай, индия
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, независимость, суверенитет, США, Россия, Китай, Индия
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка
По словам Лукашенко, сегодня в мире нет независимых государств. "Независимость – понятие абсолютно относительное", отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии привёл в пример такую крупную страну как "братскую соседнюю Россию". Специальная военная операция, по словам Лукашенко, показала, что Россия очень даже зависима и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индия с полуторамиллиардным населением тоже нуждаются в поддержке.
"Даже яркий пример - Соединённые Штаты Америки. И валюту печатают, и могут завалить весь мир этими бумажками зелеными. Они что независимы?" - заявил Лукашенко.
Лукашенко привел пример специальной военной операции на Украине, отметив, что там основной интерес как раз у американцев. "Но они в одиночку в эту драку не ввязались. Они на свою сторону перетащили 51 страну. Они попытались объединить весь мир и получить колоссальную поддержку, потому что они зависимы от этих стран", заявил Лукашенко.
При этом белорусский президент отметил, что Белоруссия имеет эту независимость и суверенитет. Лукашенко призвал их сохранить, чтобы "мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плётку, чтобы вы больше никогда не ходили в лаптях".