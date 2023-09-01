США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049107324.html
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко - 01.09.2023 Украина.ру
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка
2023-09-01T18:07
2023-09-01T18:07
новости
белоруссия
александр лукашенко
независимость
суверенитет
сша
россия
китай
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9bd7e7544d1f1979a094f5fa960d24d.jpg
По словам Лукашенко, сегодня в мире нет независимых государств. "Независимость – понятие абсолютно относительное", отметил белорусский лидер. Президент Белоруссии привёл в пример такую крупную страну как "братскую соседнюю Россию". Специальная военная операция, по словам Лукашенко, показала, что Россия очень даже зависима и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индия с полуторамиллиардным населением тоже нуждаются в поддержке.Лукашенко привел пример специальной военной операции на Украине, отметив, что там основной интерес как раз у американцев. "Но они в одиночку в эту драку не ввязались. Они на свою сторону перетащили 51 страну. Они попытались объединить весь мир и получить колоссальную поддержку, потому что они зависимы от этих стран", заявил Лукашенко. При этом белорусский президент отметил, что Белоруссия имеет эту независимость и суверенитет. Лукашенко призвал их сохранить, чтобы "мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плётку, чтобы вы больше никогда не ходили в лаптях".
https://ukraina.ru/20230831/1049063655.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_288b9a92f86ae14f51bffada1b0f7c27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, александр лукашенко, независимость, суверенитет, сша, россия, китай, индия
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, независимость, суверенитет, США, Россия, Китай, Индия

США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко

18:07 01.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка
По словам Лукашенко, сегодня в мире нет независимых государств. "Независимость – понятие абсолютно относительное", отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии привёл в пример такую крупную страну как "братскую соседнюю Россию". Специальная военная операция, по словам Лукашенко, показала, что Россия очень даже зависима и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индия с полуторамиллиардным населением тоже нуждаются в поддержке.

"Даже яркий пример - Соединённые Штаты Америки. И валюту печатают, и могут завалить весь мир этими бумажками зелеными. Они что независимы?" - заявил Лукашенко.

Лукашенко привел пример специальной военной операции на Украине, отметив, что там основной интерес как раз у американцев. "Но они в одиночку в эту драку не ввязались. Они на свою сторону перетащили 51 страну. Они попытались объединить весь мир и получить колоссальную поддержку, потому что они зависимы от этих стран", заявил Лукашенко.
При этом белорусский президент отметил, что Белоруссия имеет эту независимость и суверенитет. Лукашенко призвал их сохранить, чтобы "мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плётку, чтобы вы больше никогда не ходили в лаптях".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
31 августа, 13:10
"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" из страны, передает belta.by
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенконезависимостьсуверенитетСШАРоссияКитайИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния