Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
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Анкара заверяет в успехах сотрудничества с Москвой
"Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии", -сообщила 1 сентября пресс-служба Минобороны России.
31 августа, 19:03„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделкеРоссия вернётся к „зерновой сделке“, только будут выполнены российские условия сделки. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
В ходе переговоров Шойгу сообщил: "Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджеп Тайип Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты".
29 августа, 14:06Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на УкраинеТурция хочет быть миротворцем в нынешнем противостоянии, а зерновая сделка является единственной в своем роде, когда и Россия, и Украина вроде как делают общее дело со взаимным интересом. Но защита украинских интересов – не приоритет для Турции
Шойгу также отметил, что Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения различного спектра задач. "Я имею ввиду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали - налаживания отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - пояснил министр обороны РФ.
Хакан Фидан отметил давнюю успешную работу с Сергеем Шойгу и заявил: "Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией".
Хакан Фидан отметил давнюю успешную работу с Сергеем Шойгу и заявил: "Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией".
15 августа, 12:18"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищамиУкраина развернула производство дронов и безэкипажных катеров возле зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. Об этом 15 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности