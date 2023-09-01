https://ukraina.ru/20230901/1049106908.html
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских - 01.09.2023 Украина.ру
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
Инцидент произошел в аэропорту венгерской столицы. Украинки в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения
2023-09-01T18:01
2023-09-01T18:01
2023-09-01T18:01
новости
будапешт
аэропорт
украинки
полицейские
нападение
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К полутора годам тюремного заключения условно приговорил окружной суд города Будапешта две гражданки Украины – мать и дочь. Об этом 1 сентября сообщила Центральная следственная прокуратура венгерской столицы.Ранее женщины в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта. Сначала сотрудники полиции заметили, как две женщины, под очевидным действием алкоголя, шумят в здании аэропорта, а затем одна из них обратилась в полицию с жалобой на исчезновение своего телефона.Молодая женщина общалась с сотрудниками полиции криками, при этом постоянно транслируя происходящее в прямом эфире своего мобильного телефона. Затем она ударила ногой одного полицейского и попыталась ударить другого. Сотруднику правопорядка удалось избежать этого удара, но мать молодой женщины ударила его по спине.Женщины признали свою вину в суде.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие.
https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, будапешт, аэропорт, украинки, полицейские, нападение
Новости, Будапешт, аэропорт, украинки, полицейские, нападение
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
Инцидент произошел в аэропорту венгерской столицы. Украинки в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения
К полутора годам тюремного заключения условно приговорил окружной суд города Будапешта две гражданки Украины – мать и дочь. Об этом 1 сентября сообщила Центральная следственная прокуратура венгерской столицы.
Ранее женщины в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта. Сначала сотрудники полиции заметили, как две женщины, под очевидным действием алкоголя, шумят в здании аэропорта, а затем одна из них обратилась в полицию с жалобой на исчезновение своего телефона.
Молодая женщина общалась с сотрудниками полиции криками, при этом постоянно транслируя происходящее в прямом эфире своего мобильного телефона. Затем она ударила ногой одного полицейского и попыталась ударить другого. Сотруднику правопорядка удалось избежать этого удара, но мать молодой женщины ударила его по спине.
Женщины признали свою вину в суде.
Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие.