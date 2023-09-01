Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049106908.html
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских - 01.09.2023 Украина.ру
Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
Инцидент произошел в аэропорту венгерской столицы. Украинки в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения
2023-09-01T18:01
2023-09-01T18:01
новости
будапешт
аэропорт
украинки
полицейские
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/12/1046332362_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_3c2c37b39584d9af21682e3bacf1951f.jpg
К полутора годам тюремного заключения условно приговорил окружной суд города Будапешта две гражданки Украины – мать и дочь. Об этом 1 сентября сообщила Центральная следственная прокуратура венгерской столицы.Ранее женщины в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта. Сначала сотрудники полиции заметили, как две женщины, под очевидным действием алкоголя, шумят в здании аэропорта, а затем одна из них обратилась в полицию с жалобой на исчезновение своего телефона.Молодая женщина общалась с сотрудниками полиции криками, при этом постоянно транслируя происходящее в прямом эфире своего мобильного телефона. Затем она ударила ногой одного полицейского и попыталась ударить другого. Сотруднику правопорядка удалось избежать этого удара, но мать молодой женщины ударила его по спине.Женщины признали свою вину в суде.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие.
https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/12/1046332362_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_44a9d8b80b81f96aebbf688e2d98af2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, будапешт, аэропорт, украинки, полицейские, нападение
Новости, Будапешт, аэропорт, украинки, полицейские, нападение

Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских

18:01 01.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Инцидент произошел в аэропорту венгерской столицы. Украинки в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения
К полутора годам тюремного заключения условно приговорил окружной суд города Будапешта две гражданки Украины – мать и дочь. Об этом 1 сентября сообщила Центральная следственная прокуратура венгерской столицы.
Ранее женщины в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта. Сначала сотрудники полиции заметили, как две женщины, под очевидным действием алкоголя, шумят в здании аэропорта, а затем одна из них обратилась в полицию с жалобой на исчезновение своего телефона.
Молодая женщина общалась с сотрудниками полиции криками, при этом постоянно транслируя происходящее в прямом эфире своего мобильного телефона. Затем она ударила ногой одного полицейского и попыталась ударить другого. Сотруднику правопорядка удалось избежать этого удара, но мать молодой женщины ударила его по спине.
Женщины признали свою вину в суде.
Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие.
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
26 августа, 18:28
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя
 
НовостиБудапештаэропортукраинкиполицейскиенападение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния