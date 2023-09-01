https://ukraina.ru/20230901/1049106731.html

Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали

Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали - 01.09.2023 Украина.ру

Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 1 сентября дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1". В нем он, в частности, заявил о том, что Москва неоднократно планировала операции по устранению Владимира Зеленского, но каждый раз украинские спецслужбы срывали эти планы "неустановленными способами"

2023-09-01T18:00

2023-09-01T18:00

2023-09-01T18:00

новости

кирилл буданов

владимир зеленский

украина

спасение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049105798_0:0:956:539_1920x0_80_0_0_7471b7ba238fa3a8d1e2aa7458a3b84b.png

"Зеленский - это человекофункция, которая должна ставить подписи на бумагах о кредитах Украине, поставках техники для убийств, продажах земли и предприятий. А существует эта функция в теле Зеленского только потому, что это тело и лицо еще работало всю жизнь актером. Удачно сложились звезды. Не будет этого тела, будет другое, которое возьмет на себя эту функцию", - прокомментировал высказывание Буданова российский журналист Алексей Туманов.К слову, в том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".В начале июня он заявил, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России. В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.

https://ukraina.ru/20230901/1049095125.html

https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html

https://ukraina.ru/20230901/1049098262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл буданов, владимир зеленский, украина, спасение