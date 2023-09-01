Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали - 01.09.2023 Украина.ру
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Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали - 01.09.2023 Украина.ру
Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 1 сентября дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1". В нем он, в частности, заявил о том, что Москва неоднократно планировала операции по устранению Владимира Зеленского, но каждый раз украинские спецслужбы срывали эти планы "неустановленными способами"
2023-09-01T18:00
2023-09-01T18:00
новости
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"Зеленский - это человекофункция, которая должна ставить подписи на бумагах о кредитах Украине, поставках техники для убийств, продажах земли и предприятий. А существует эта функция в теле Зеленского только потому, что это тело и лицо еще работало всю жизнь актером. Удачно сложились звезды. Не будет этого тела, будет другое, которое возьмет на себя эту функцию", - прокомментировал высказывание Буданова российский журналист Алексей Туманов.К слову, в том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".В начале июня он заявил, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России. В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
https://ukraina.ru/20230901/1049095125.html
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новости, кирилл буданов, владимир зеленский, украина, спасение
Новости, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Украина, спасение

Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали

18:00 01.09.2023
 
Буданов
 Буданов
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 1 сентября дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1". В нем он, в частности, заявил о том, что Москва неоднократно планировала операции по устранению Владимира Зеленского, но каждый раз украинские спецслужбы срывали эти планы "неустановленными способами"
"Они несколько раз серьезно готовились к определенным операциям. Очень серьезно. Они тщательно планировали и проводили подготовительные мероприятия", - заявил Буданов, добавив, что его ведомство каждый раз спасет Зеленского.
"Зеленский - это человекофункция, которая должна ставить подписи на бумагах о кредитах Украине, поставках техники для убийств, продажах земли и предприятий. А существует эта функция в теле Зеленского только потому, что это тело и лицо еще работало всю жизнь актером. Удачно сложились звезды. Не будет этого тела, будет другое, которое возьмет на себя эту функцию", - прокомментировал высказывание Буданова российский журналист Алексей Туманов.
К слову, в том же интервью Буданов:
  • сказал, что "после победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Ей нужно будет 10 лет, чтобы восстановиться. У нас будет 10 лет, чтобы подготовиться",
  • заявил, что "война должна быть перенесена на территорию России, это отличная идея",
  • признался, что пери у ВСУ большие, но страна "постепенно к этому привыкает",
  • пообещал, что после войны расскажет об отношениях своего ведомства и погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина,
  • рассказал, что не пьет кофе и энергетики, потому что "жена не разрешает".
Вчера, 13:33
Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срокПосле победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Вчера, 13:51
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
Вчера, 15:21
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУРуководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".
В начале июня он заявил, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России. В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
 
НовостиКирилл БудановВладимир ЗеленскийУкраинаспасение
 
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