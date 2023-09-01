Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 1 сентября дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1". В нем он, в частности, заявил о том, что Москва неоднократно планировала операции по устранению Владимира Зеленского, но каждый раз украинские спецслужбы срывали эти планы "неустановленными способами"
"Они несколько раз серьезно готовились к определенным операциям. Очень серьезно. Они тщательно планировали и проводили подготовительные мероприятия", - заявил Буданов, добавив, что его ведомство каждый раз спасет Зеленского.
"Зеленский - это человекофункция, которая должна ставить подписи на бумагах о кредитах Украине, поставках техники для убийств, продажах земли и предприятий. А существует эта функция в теле Зеленского только потому, что это тело и лицо еще работало всю жизнь актером. Удачно сложились звезды. Не будет этого тела, будет другое, которое возьмет на себя эту функцию", - прокомментировал высказывание Буданова российский журналист Алексей Туманов.
К слову, в том же интервью Буданов:
- —сказал, что "после победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Ей нужно будет 10 лет, чтобы восстановиться. У нас будет 10 лет, чтобы подготовиться",
- —заявил, что "война должна быть перенесена на территорию России, это отличная идея",
- —признался, что пери у ВСУ большие, но страна "постепенно к этому привыкает",
- —пообещал, что после войны расскажет об отношениях своего ведомства и погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина,
- —рассказал, что не пьет кофе и энергетики, потому что "жена не разрешает".
Вчера, 13:33Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срокПосле победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Вчера, 13:51"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".
В начале июня он заявил, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России. В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.