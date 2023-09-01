Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей

Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы Торез, ДНР. Парк, похожий на бульвар Ленина в Симферополе, но только чистый и аккуратный. По тротуару, который еще не успели отремонтировать строители с большой земли, а надо бы, идут две женщины с разницей в поколение и что-то горячо обсуждают