Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей - 01.09.2023 Украина.ру
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Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей - 01.09.2023 Украина.ру
Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
Федеральный центр стимулирует восстановление новых регионов России
2023-09-01T17:43
2023-09-01T17:43
новости
новые регионы
новые регионы рф
владимир путин
школы
школьники
запорожская область
инфраструктура
социальные расходы
социальная справедливость
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"За ближайшие 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить 1,9 трлн рублей на развитие новых регионов", - заявил 1 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам президента, в новых регионах живут люди очень талантливые, трудоспособные и энергичные" и не их вина в постукраинском наследии. Поэтому эти территории предстоит подтянуть к среднему российскому уровню, подчеркнул Путин в ходе "Разговора о важном" с российскими школьниками.Отвечая на вопрос школьницы из Запорожской области о развитии новых регионов президент Российской Федерации подчеркнул: для восстановления и развития инфраструктуры, ЖКХ, высшей школы, объектов культуры и сельского хозяйства на новых территориях будет сделано всё возможное.
https://ukraina.ru/20230831/1049054922.html
https://ukraina.ru/20230804/1048479507.html
https://ukraina.ru/20230819/1048777823.html
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новости, новые регионы, новые регионы рф, владимир путин, школы, школьники, запорожская область, инфраструктура, социальные расходы, социальная справедливость, социальное государство, социальная политика, социальное развитие
Новости, Новые регионы, Новые регионы РФ, Владимир Путин, школы, школьники, Запорожская область, инфраструктура, социальные расходы, социальная справедливость, социальное государство, социальная политика, социальное развитие

Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей

17:43 01.09.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил мастерскую управления "Сенеж"
Президент РФ В. Путин посетил мастерскую управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Федеральный центр стимулирует восстановление новых регионов России
"За ближайшие 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить 1,9 трлн рублей на развитие новых регионов", - заявил 1 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 09:47
В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборахВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
По словам президента, в новых регионах живут люди очень талантливые, трудоспособные и энергичные" и не их вина в постукраинском наследии. Поэтому эти территории предстоит подтянуть к среднему российскому уровню, подчеркнул Путин в ходе "Разговора о важном" с российскими школьниками.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 13:53
Украинские учителя "обворовали" Зеленского. Почему от бюджетников требуют вернуть социальную помощьВ начале августа украинское государство вновь потребовало от украинцев вернуть ему денежную помощь, выплаченную весной прошлого года в рамках программы "е-Поддержка"
Отвечая на вопрос школьницы из Запорожской области о развитии новых регионов президент Российской Федерации подчеркнул: для восстановления и развития инфраструктуры, ЖКХ, высшей школы, объектов культуры и сельского хозяйства на новых территориях будет сделано всё возможное.
19 августа, 09:11
Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионыТорез, ДНР. Парк, похожий на бульвар Ленина в Симферополе, но только чистый и аккуратный. По тротуару, который еще не успели отремонтировать строители с большой земли, а надо бы, идут две женщины с разницей в поколение и что-то горячо обсуждают
 
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