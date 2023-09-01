Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил мастерскую управления "Сенеж"
Федеральный центр стимулирует восстановление новых регионов России
"За ближайшие 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить 1,9 трлн рублей на развитие новых регионов", - заявил 1 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин.
31 августа, 09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборахВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
По словам президента, в новых регионах живут люди очень талантливые, трудоспособные и энергичные" и не их вина в постукраинском наследии. Поэтому эти территории предстоит подтянуть к среднему российскому уровню, подчеркнул Путин в ходе "Разговора о важном" с российскими школьниками.
Отвечая на вопрос школьницы из Запорожской области о развитии новых регионов президент Российской Федерации подчеркнул: для восстановления и развития инфраструктуры, ЖКХ, высшей школы, объектов культуры и сельского хозяйства на новых территориях будет сделано всё возможное.
19 августа, 09:11Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионыТорез, ДНР. Парк, похожий на бульвар Ленина в Симферополе, но только чистый и аккуратный. По тротуару, который еще не успели отремонтировать строители с большой земли, а надо бы, идут две женщины с разницей в поколение и что-то горячо обсуждают