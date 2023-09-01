https://ukraina.ru/20230901/1049105943.html

"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам

"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам - 01.09.2023 Украина.ру

"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам

В начале недели в сети набрал популярность ролик, призывающий украинских военнослужащих сдаваться в плен

2023-09-01T17:45

2023-09-01T17:45

2023-09-01T17:45

эксклюзив

пленные

украина

россия

видео

пропаганда

агитация

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Разрушенная промзона, тела погибших военных, дымящийся пикап. Измотанный боями солдат ВСУ предпринимает последнюю, отчаянную попытку сопротивления, выбегая навстречу пуле, сражающей его насмерть.Закадровый голос озвучивает по-украински:"Вот оно, твое контрнаступление. Ты думал, что у тебя много шансов сохранить жизнь, но ты не захотел бежать из страны в женском платье. Маме не хватило денег, чтобы дать взятку, а отцу не помогли старые связи. Ты пытался скрыться, но им нужно мясо, потому что "Леопардов" им жаль, и своих детей им жаль. А тебя – нет.Теперь у тебя один, последний шанс сберечь жизнь. Это твой последний шанс."На фоне текста реалистично показаны описанные этапы трагедии: уезжающие с Украины в театральном гриме и костюмах молодые парни, родители призывника, старающиеся найти выход после того, как он получил повестку, то, как парень прятался в гараже, питаясь консервами, но работники военкомата все равно нашли его.Те кадры, на которых военкомы заламывают парню руки и бросают в автомобиль, практически не отличимы от многочисленных реальных видео из Одессы и Киева, сел Донбасса и Закарпатья, которые каждый день взрывают украинские соцсети.Затронуты самые болезненные вопросы украинского общества: да, внушительная взятка во многих случаях поможет избежать отправки на фронт и даже пересечь границу, а перед сыном чиновника такой вопрос не встанет в принципе. Это именно то, о чем говорят простые украинцы, скрывая брата, отца или любимого.И, конечно, дорогая западная техника, поставленная в ограниченном количестве – дороже одной, и даже многих жизней."У "могилизованного", который не смог скрыться от потребности своего государства в "мясе", очевидно, нет желания умирать за власть, которая в очередной раз кинет в лобовую атаку.Поднять руки и сдаться, вернувшись здоровым к родителям, ведь намного лучше — чем гнить где-то под Работино, отстаивая отчет Зеленского перед спонсорами", – написали в понедельник авторы телеграм-канала Readovka.Посыл ролика очевиден: в последний момент погибший боец оживает, встает, и ему предоставляется возможность поступить по-другому: в этот раз он выходит на открытое пространство без оружия и с поднятыми руками. Навстречу ему идут российские военные, и парень выживает.Российские телеграм-каналы массово распространили это видео, а некоторые из них добавляют к описанию видео подпись:Эту частоту российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ввели, чтобы украинские военные могли по рации сообщить о том, что планируют сдаться в плен. "Волга" – универсальный позывной, который будет воспринят как желание военнослужащего выйти на связь.Частоту предсказуемо стараются заглушать украинские подразделения РЭБ, которым российские коллеги пару месяцев назад передали сообщение:"Любой экипаж, который решит, что в их стране еще недостаточно умерло мужиков и будет пытаться глушить данную гуманитарную частоту, будет найден и отправлен к Бандере."Ролик, сделанный неизвестным автором, стал действительно вирусным, а большинство блогеров (и не только российских, но и украинских) ролик оценили и назвали качественным.Настолько, что спустя буквально пару дней появилась украинская "версия". Если точнее – практически дословный перевод с украинского на русский, а у военнослужащего на плече шеврон не с украинским, а с российским флагом.Видеозаписи, обращенные к своим военнослужащим или военнослужащим противника, появляются не впервые: совсем недавно Министерство обороны Украины в лице заместителя министра Анны Маляр презентовало целую серию видео, агитирующих украинцев отправляться на фронт. Спекулируют эти видео на всем понятных чувствах и эмоциях: дети, преодолевая свои страхи (темноты, сцены, дикой собаки), превращаются в рослых и плечистых военных, с оружием, новой нарядной формой и непоколебимой уверенностью.Менее примечательный видео-контент регулярно презентует украинское Министерство культуры и информационной политики (МКИП): в своих проектах журналисты министерства "развенчивают мифы российской пропаганды" и рассказывают о "неудачах российских военных".Насколько подобные виды агитации эффективны говорить сложно, но появление ролика "Сдавайся", по мнению многих российских лидеров мнений, явление однозначно позитивное. Например, военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин назвал его "первым удачным"."До сих пор мы врага своей пропагандой не жаловали, считалось, что "сами прозреют и сами все поймут", а потом "народ свергнет клику Зеленского и западных плутократов". Пока не сбылось, хотя "точка прозрения" уже маячит на горизонте. И почему бы не подтолкнуть их чуть-чуть в сторону этой точки на их скорбном "европейском шляхе"?Без вот этого: "Сдавайся, хохол!". Аккуратно, уважительно, с нотками заботы, сожаления и легкой досады на неразумность, на то, что все приходится объяснять и разжевывать. Оказывается, так можно сделать. Не всегда пропаганда - оголтелая ложь с угрозами. Умная пропаганда, особенно если она основана на очевидных фактах, может дать темы для размышления. Темы, которых украинский агитпроп очень боится – чудовищные потери за время "контрнаступа" без результатов. Скрыть такие потери невозможно! Украинское общество их обсуждает шепотом – в первую очередь, в чатиках-мессенджерах. Можно только пожелать им обрести понимание происходящего. Этот ролик им в помощь", – написал Стешин.

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

https://ukraina.ru/20230727/1048254128.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, пленные, украина, россия, видео, пропаганда, агитация