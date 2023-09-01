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Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление

Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление - 01.09.2023 Украина.ру

Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление

Украине выделили 1,25 миллиардов долларов на устойчивое государственное управление, заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале

2023-09-01T17:21

2023-09-01T17:21

2023-09-01T17:21

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Средства выделены в рамках пятого дополнительного финансирования проекта "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".В 2023 году бюджет Украины состоит наполовину из внешней помощи. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа 30 июля сообщила, что в 2023 году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений.Основным „донором“ украинского бюджета остаётся Евросоюз. ЕС предоставляет льготные кредиты. А крупнейшим „донором“ безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США.

https://ukraina.ru/20230730/1048357054.html

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2023

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новости, украина, бюджет, верховная рада, деньги, управление