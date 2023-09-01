Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
Украине выделили 1,25 миллиардов долларов на устойчивое государственное управление, заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале
"Одобрено привлечение третьего гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в размере до 1,25 млрд долларов США", - сообщил Мельничук.
Средства выделены в рамках пятого дополнительного финансирования проекта "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
В 2023 году бюджет Украины состоит наполовину из внешней помощи. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа 30 июля сообщила, что в 2023 году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений.
Основным „донором“ украинского бюджета остаётся Евросоюз. ЕС предоставляет льготные кредиты. А крупнейшим „донором“ безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США.
30 июля, 15:36В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале