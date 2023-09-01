В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков" - 01.09.2023 Украина.ру
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В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков"
В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков" - 01.09.2023 Украина.ру
В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков"
Официальный Вашингтон отрицает причастность к теракту с газопроводами, но политики США более откровенны
2023-09-01T17:11
2023-09-01T17:11
терроризм
северный поток-2
северный поток
сша
президентские выборы
скандалы
новости
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"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию", —заявил в дискуссии на телеканале Fox News предприниматель и перспективный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.Он подверг резкой критике руководство США за искажённое представление общественности ситуации на Украине и выступил против продолжения помощи коррумпированному и террористическому режиму Зеленского. Рамасвами пообещал договориться с Россией и не допустить её альянса с Китаем.По мнению Рамасвами, Украине не место в НАТО. Он также уверен, что продолжение курса Байдена во внешней политике создаёт проблемы, не способствуя реализации национальных интересов США.Напомним, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма в сентябре 2022 года, в результате которого были взорваны подводные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Германия лишилась львиной доли поставок российского газа, что немецкие эксперты оценили как фактор экономической катастрофы.США официально заявили о непричастности к подрыву газопроводов в Балтийском море. Знаменитый американский журналист Сеймур Херш провёл расследование с привлечением данных спецслужб 8 февраля представил выводы о причастности к этим терактам ВМС США и Норвегии.
https://ukraina.ru/20230829/1048999253.html
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терроризм, северный поток-2, северный поток, сша, президентские выборы, скандалы, новости
терроризм, Северный поток-2, Северный поток, США, президентские выборы, скандалы, Новости

В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков"

17:11 01.09.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Официальный Вашингтон отрицает причастность к теракту с газопроводами, но политики США более откровенны
"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию", —заявил в дискуссии на телеканале Fox News предприниматель и перспективный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Он подверг резкой критике руководство США за искажённое представление общественности ситуации на Украине и выступил против продолжения помощи коррумпированному и террористическому режиму Зеленского. Рамасвами пообещал договориться с Россией и не допустить её альянса с Китаем.
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29 августа, 10:29
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По мнению Рамасвами, Украине не место в НАТО. Он также уверен, что продолжение курса Байдена во внешней политике создаёт проблемы, не способствуя реализации национальных интересов США.
Напомним, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма в сентябре 2022 года, в результате которого были взорваны подводные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Германия лишилась львиной доли поставок российского газа, что немецкие эксперты оценили как фактор экономической катастрофы.
Сунак и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТОПремьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая
США официально заявили о непричастности к подрыву газопроводов в Балтийском море. Знаменитый американский журналист Сеймур Херш провёл расследование с привлечением данных спецслужб 8 февраля представил выводы о причастности к этим терактам ВМС США и Норвегии.
 
терроризмСеверный поток-2Северный потокСШАпрезидентские выборыскандалыНовости
 
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