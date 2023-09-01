https://ukraina.ru/20230901/1049104928.html

В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков"

В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков" - 01.09.2023 Украина.ру

В США считают своей ошибкой подрыв "Северных потоков"

Официальный Вашингтон отрицает причастность к теракту с газопроводами, но политики США более откровенны

2023-09-01T17:11

2023-09-01T17:11

2023-09-01T17:11

терроризм

северный поток-2

северный поток

сша

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"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию", —заявил в дискуссии на телеканале Fox News предприниматель и перспективный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.Он подверг резкой критике руководство США за искажённое представление общественности ситуации на Украине и выступил против продолжения помощи коррумпированному и террористическому режиму Зеленского. Рамасвами пообещал договориться с Россией и не допустить её альянса с Китаем.По мнению Рамасвами, Украине не место в НАТО. Он также уверен, что продолжение курса Байдена во внешней политике создаёт проблемы, не способствуя реализации национальных интересов США.Напомним, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма в сентябре 2022 года, в результате которого были взорваны подводные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Германия лишилась львиной доли поставок российского газа, что немецкие эксперты оценили как фактор экономической катастрофы.США официально заявили о непричастности к подрыву газопроводов в Балтийском море. Знаменитый американский журналист Сеймур Херш провёл расследование с привлечением данных спецслужб 8 февраля представил выводы о причастности к этим терактам ВМС США и Норвегии.

https://ukraina.ru/20230829/1048999253.html

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терроризм, северный поток-2, северный поток, сша, президентские выборы, скандалы, новости