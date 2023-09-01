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"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными

"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными - 01.09.2023 Украина.ру

"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными

Председатель комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Владимир Гутенев похвалил изумительные качества продукции ведущих китайских брендов

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

новости

депутат

государственная дума рф

бренды

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Уход западных брендов дал гражданам России возможность познакомиться с очень качественной китайской продукцией. Такое мнение высказал председатель Комитета по промышленности и торговле Государственной думы РФ Владимир Гутенев в новом выпуске подкаста "Законный вопрос".По словам депутата, на смену айфонам и айпадам приходит продукция "Хуавэй", потребительские качества которой, по его словам, вызывают изумление."Раскладушки "Самсунг" отдыхают. И открытая операционная система, свободная от не декларированных возможностей, и многое другое", - похвалил депутат продукцию известного китайского бренда.При этом Гутенев, признался, что восточные соседи России пока пользуются сверхвыгодной для них конъектурой для того, чтобы получать сверхприбыль."Маржинальность там, конечно, слегка бессовестная в тех ценах, по которым они сейчас поставляют свои автомобили на наш рынок. Но качество и функционал их электромобилей на фоне деградации ведущих европейских брендов (и Мерседес уже те тот, и Ауди уже не та) говорит о том, что за 30 лет они прошли очень большой путь", — считает Владимир Гутенев.Китайская корпорация "Хуавэй" 31 августа представила флагманский смартфон P60 Pro. Выпущенный аппарат не получил поддержку 5G, так как компания имеет трудности в производстве компонентов для смартфонов из-за нахождения под санкциями США. Девайс отличается наличием опции спутниковой связи, которая позволяет не только передавать СМС, но и совершать звонки в отсутствие сотовой связи.

https://ukraina.ru/20230406/1045065690.html

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новости, депутат, государственная дума рф, бренды