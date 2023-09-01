Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке - 01.09.2023 Украина.ру
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Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке - 01.09.2023 Украина.ру
Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
Одесские пограничники выловили из реки и оштрафовали 61-летнего туриста из Калифорнии. Мужчина путешествовал на байдарке по Дунаю и нечаянно пересек границу Украины. Информация об этом появилась 1 сентября в Телеграм-канале Госпогранслужбы
2023-09-01T17:17
2023-09-01T17:17
новости
украина
дунай
граница
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Туриста оштрафовали, правда на какую именно сумму - не уточняется. Чуть позже путешественника планируют передать румынской стороне.На днях из другой реки - Днепра - украинские полицейские выловили еще одного иностранца. Мужчина, одетый в костюм Бэтмена, решил преодолеть водную преграду, но не рассчитал свои силы. В итоге горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.
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новости, украина, дунай, граница, американец
Новости, Украина, Дунай, граница, американец

Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке

17:17 01.09.2023
 
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Одесские пограничники выловили из реки и оштрафовали 61-летнего туриста из Калифорнии. Мужчина путешествовал на байдарке по Дунаю и нечаянно пересек границу Украины. Информация об этом появилась 1 сентября в Телеграм-канале Госпогранслужбы
"61-летний калифорниец, путешествуя по Дунаю, пересек украинскую границу неподалеку от города Рени. Путешествие на каяке иностранец начал в Германии и в течение 57 дней периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно случилось и с украинским берегом", - уточняется в сообщении ведомства.
Туриста оштрафовали, правда на какую именно сумму - не уточняется. Чуть позже путешественника планируют передать румынской стороне.
На днях из другой реки - Днепра - украинские полицейские выловили еще одного иностранца. Мужчина, одетый в костюм Бэтмена, решил преодолеть водную преграду, но не рассчитал свои силы. В итоге горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.
Кадр из фильма Бэтмен
29 августа, 16:12
Киевские полицейские выловили из Днепра БэтменаПолицейские из украинской столицы накануне вечером выловили из Днепра мужчину, одетого в костюм Бэтмена. Им оказался иностранец 1995 года рождения, пытавшийся переплыть реку. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Реальный Киев"
 
НовостиУкраинаДунайграницаамериканец
 
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