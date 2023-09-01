Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
Одесские пограничники выловили из реки и оштрафовали 61-летнего туриста из Калифорнии. Мужчина путешествовал на байдарке по Дунаю и нечаянно пересек границу Украины. Информация об этом появилась 1 сентября в Телеграм-канале Госпогранслужбы
"61-летний калифорниец, путешествуя по Дунаю, пересек украинскую границу неподалеку от города Рени. Путешествие на каяке иностранец начал в Германии и в течение 57 дней периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно случилось и с украинским берегом", - уточняется в сообщении ведомства.
Туриста оштрафовали, правда на какую именно сумму - не уточняется. Чуть позже путешественника планируют передать румынской стороне.
На днях из другой реки - Днепра - украинские полицейские выловили еще одного иностранца. Мужчина, одетый в костюм Бэтмена, решил преодолеть водную преграду, но не рассчитал свои силы. В итоге горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.