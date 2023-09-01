https://ukraina.ru/20230901/1049104613.html

Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке

Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке - 01.09.2023 Украина.ру

Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке

Одесские пограничники выловили из реки и оштрафовали 61-летнего туриста из Калифорнии. Мужчина путешествовал на байдарке по Дунаю и нечаянно пересек границу Украины. Информация об этом появилась 1 сентября в Телеграм-канале Госпогранслужбы

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

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американец

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Туриста оштрафовали, правда на какую именно сумму - не уточняется. Чуть позже путешественника планируют передать румынской стороне.На днях из другой реки - Днепра - украинские полицейские выловили еще одного иностранца. Мужчина, одетый в костюм Бэтмена, решил преодолеть водную преграду, но не рассчитал свои силы. В итоге горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.

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2023

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новости, украина, дунай, граница, американец