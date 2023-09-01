ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда - 01.09.2023 Украина.ру
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ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда - 01.09.2023 Украина.ру
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда
Военно-политическое руководство Украины мастерски добивается обратных результатов
2023-09-01T16:45
2023-09-01T16:45
новости
всу
псков
дроны
террористы
добровольчество
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"В Псковской области уже 800 человек вступили в ряды "Дружины", более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт", - сообщил 1 сентября губернатор области Михаил Ведерников.Добровольный отряд "Дружина" начал формироваться после атак украинских дронов на аэропорт Пскова. По информации губернатора, уже создано 11 отделений по всей области и на утро 1 сентября порядка 50 человек подали заявления на вступление в это формирование.Для добровольцев сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. "Практический блок включает в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью и так далее, - сообщил Ведерников. - Особый акцент на приграничные территории, а также Псков и Псковский район".Чиновник поручил сформировать дежурные группы патрулирования. "Центр "Воин" получит закупленные для него автомобили, а дружинникам будет закуплена специальная форма с шевронами.
https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, псков, дроны, террористы, добровольчество
Новости, ВСУ, Псков, дроны, террористы, добровольчество

ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда

16:45 01.09.2023
 
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Военно-политическое руководство Украины мастерски добивается обратных результатов
"В Псковской области уже 800 человек вступили в ряды "Дружины", более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт", - сообщил 1 сентября губернатор области Михаил Ведерников.
Добровольный отряд "Дружина" начал формироваться после атак украинских дронов на аэропорт Пскова. По информации губернатора, уже создано 11 отделений по всей области и на утро 1 сентября порядка 50 человек подали заявления на вступление в это формирование.
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Для добровольцев сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. "Практический блок включает в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью и так далее, - сообщил Ведерников. - Особый акцент на приграничные территории, а также Псков и Псковский район".
Чиновник поручил сформировать дежурные группы патрулирования. "Центр "Воин" получит закупленные для него автомобили, а дружинникам будет закуплена специальная форма с шевронами.
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