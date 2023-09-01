https://ukraina.ru/20230901/1049104294.html

ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда

ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда - 01.09.2023 Украина.ру

ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда

Военно-политическое руководство Украины мастерски добивается обратных результатов

2023-09-01T16:45

2023-09-01T16:45

2023-09-01T16:45

новости

всу

псков

дроны

террористы

добровольчество

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"В Псковской области уже 800 человек вступили в ряды "Дружины", более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт", - сообщил 1 сентября губернатор области Михаил Ведерников.Добровольный отряд "Дружина" начал формироваться после атак украинских дронов на аэропорт Пскова. По информации губернатора, уже создано 11 отделений по всей области и на утро 1 сентября порядка 50 человек подали заявления на вступление в это формирование.Для добровольцев сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. "Практический блок включает в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью и так далее, - сообщил Ведерников. - Особый акцент на приграничные территории, а также Псков и Псковский район".Чиновник поручил сформировать дежурные группы патрулирования. "Центр "Воин" получит закупленные для него автомобили, а дружинникам будет закуплена специальная форма с шевронами.

https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html

https://ukraina.ru/20230831/1049064498.html

псков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, псков, дроны, террористы, добровольчество