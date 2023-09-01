https://ukraina.ru/20230901/1049104294.html
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда - 01.09.2023 Украина.ру
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда
Военно-политическое руководство Украины мастерски добивается обратных результатов
2023-09-01T16:45
2023-09-01T16:45
2023-09-01T16:45
новости
всу
псков
дроны
террористы
добровольчество
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"В Псковской области уже 800 человек вступили в ряды "Дружины", более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт", - сообщил 1 сентября губернатор области Михаил Ведерников.Добровольный отряд "Дружина" начал формироваться после атак украинских дронов на аэропорт Пскова. По информации губернатора, уже создано 11 отделений по всей области и на утро 1 сентября порядка 50 человек подали заявления на вступление в это формирование.Для добровольцев сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. "Практический блок включает в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью и так далее, - сообщил Ведерников. - Особый акцент на приграничные территории, а также Псков и Псковский район".Чиновник поручил сформировать дежурные группы патрулирования. "Центр "Воин" получит закупленные для него автомобили, а дружинникам будет закуплена специальная форма с шевронами.
https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html
https://ukraina.ru/20230831/1049064498.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, псков, дроны, террористы, добровольчество
Новости, ВСУ, Псков, дроны, террористы, добровольчество
ВСУ атакой дронов по Пскову добились формирования добровольческого отряда
Военно-политическое руководство Украины мастерски добивается обратных результатов