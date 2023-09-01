ВСУ под Работино положили 156 человек
© РИА Новости/Евгений Биятов
© РИА Новости/Евгений Биятов
Потери в "мясных штурмах" не смущают украинских военачальников
До двухсот военнослужащих ВСУ на легкобронированной и автомобильной технике утром 1 сентября попытались зайти с северного направления в Работино. По итогу лишь треть из них уцелела, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Вчера, 15:57По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны
"По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - рассказал Балицкий в своём ТГ-канале.
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Чиновник констатировал: "В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".