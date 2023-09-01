https://ukraina.ru/20230901/1049102788.html

ВСУ под Работино положили 156 человек

ВСУ под Работино положили 156 человек - 01.09.2023 Украина.ру

ВСУ под Работино положили 156 человек

Потери в "мясных штурмах" не смущают украинских военачальников

2023-09-01T16:28

2023-09-01T16:28

2023-09-01T16:28

всу

потери всу

новости

новые регионы

запорожская область

запорожье

запорожское направление

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049101479_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_e53db9880df708dbf9ec0397f80b128d.jpg

До двухсот военнослужащих ВСУ на легкобронированной и автомобильной технике утром 1 сентября попытались зайти с северного направления в Работино. По итогу лишь треть из них уцелела, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - рассказал Балицкий в своём ТГ-канале.Чиновник констатировал: "В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".

https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html

https://ukraina.ru/20230828/1048980351.html

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, потери всу, новости, новые регионы, запорожская область, запорожье, запорожское направление, минобороны рф