ВСУ под Работино положили 156 человек - 01.09.2023 Украина.ру
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ВСУ под Работино положили 156 человек
ВСУ под Работино положили 156 человек - 01.09.2023 Украина.ру
ВСУ под Работино положили 156 человек
Потери в "мясных штурмах" не смущают украинских военачальников
2023-09-01T16:28
2023-09-01T16:28
всу
потери всу
новости
новые регионы
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запорожье
запорожское направление
минобороны рф
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До двухсот военнослужащих ВСУ на легкобронированной и автомобильной технике утром 1 сентября попытались зайти с северного направления в Работино. По итогу лишь треть из них уцелела, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - рассказал Балицкий в своём ТГ-канале.Чиновник констатировал: "В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".
https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html
https://ukraina.ru/20230828/1048980351.html
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всу, потери всу, новости, новые регионы, запорожская область, запорожье, запорожское направление, минобороны рф
ВСУ, потери ВСУ, Новости, Новые регионы, Запорожская область, Запорожье, Запорожское направление, Минобороны РФ

ВСУ под Работино положили 156 человек

16:28 01.09.2023
 
© РИА Новости/Евгений Биятов
© РИА Новости/Евгений Биятов
Читать в
Потери в "мясных штурмах" не смущают украинских военачальников
До двухсот военнослужащих ВСУ на легкобронированной и автомобильной технике утром 1 сентября попытались зайти с северного направления в Работино. По итогу лишь треть из них уцелела, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 15:57
По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны
"По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - рассказал Балицкий в своём ТГ-канале.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:10
"Поле усеяно трупами украинцев": полковник Макгрегор раскрыл масштаб потерь ВСУУкраинские госпитали переполнены ранеными солдатами, которые уже никогда не вернутся на службу, Киев несет огромные потери на поле боя. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона в интервью Youtube-каналу Dialogue works, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор
Чиновник констатировал: "В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".
 
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