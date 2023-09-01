https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html

По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"

По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы" - 01.09.2023 Украина.ру

По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"

Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны

2023-09-01T15:57

2023-09-01T15:57

2023-09-01T15:57

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Украинские и западные политики признают, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, провалилось. Долгое время в качестве основной причины его неудачи назывались минные поля, мешающие продвижению украинских боевиков.В начале августа секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов даже "пересчитал" мины, заявив, что их "огромное количество", в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.Чуть позже британская разведка сообщила, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.В конце концов газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что разговоры о минных полях и чертополохе, якобы мешающих продвижению ВСУ - попытка Киева оправдаться перед Западом. А впереди - наступление ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230803/1048452377.html

https://ukraina.ru/20230803/1048445088.html

https://ukraina.ru/20230803/1048461964.html

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