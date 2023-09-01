По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"
© AP / Andrii Marienko
© AP / Andrii Marienko
Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны
"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Украинские и западные политики признают, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, провалилось. Долгое время в качестве основной причины его неудачи назывались минные поля, мешающие продвижению украинских боевиков.
В начале августа секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов даже "пересчитал" мины, заявив, что их "огромное количество", в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.
3 августа, 13:59"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ
Чуть позже британская разведка сообщила, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.
В конце концов газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что разговоры о минных полях и чертополохе, якобы мешающих продвижению ВСУ - попытка Киева оправдаться перед Западом. А впереди - наступление ВС РФ.
3 августа, 17:57Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешаетРазговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"