https://ukraina.ru/20230901/1049097837.html

Министр образования Украины поздравил с Днём знаний и столкнулся с волной негодования в комментариях

Министр образования Украины поздравил с Днём знаний и столкнулся с волной негодования в комментариях - 01.09.2023 Украина.ру

Министр образования Украины поздравил с Днём знаний и столкнулся с волной негодования в комментариях

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поздравил учащихся и преподавателей с 1 сентября, но столкнулся с волной критики в комментариях. Видеопоздравление Лисовой опубликовал в Facebook*

2023-09-01T15:18

2023-09-01T15:18

2023-09-01T15:18

новости

украина

1 сентября

оксен лисовой

министр образования

расписание

школы

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"Поздравляю всех с 1 сентября! Школьников, студентов, педагогов и каждого, для кого этот день – о новом старте", - написал министр.Пользователи Сети обращение Лисового не оценили. В комментариях министру напомнили и о реформах, и о том, что количество учеников в классе превышает 40 человек, и о расписании."С такой реформой, а именно ликвидация классов, скоро останемся не только без учеников, но и учителей. Не может 40 детей учиться в одном классе. Экономия зарплаты, которая вообще у многих меньше минимальной, закончится катастрофой. Я думаю, вы знаете, каков средний возраст учителя в школе?" - написала одна из пользователей сети.Один из подписчиков выразил недовольство тем, что в одной из киевских школ ввели гибридный режим обучение. Он привёл пример расписания для 9-х классов."Вот, например, расписание для 9-х классов: 9:00-10:45 - онлайн два урока, с 10:45 до 12:30 – перерыв, а с 12:30 до 17:00 - обучение в школе. То есть дети утром дома на двух уроках, а затем на 12:30 должны идти в школу на вторую смену", - написал он.Ещё один комментатор возмутился отсутствием убежищ в школе при очном обучении. "При этом дальновидные учителя взяли расписку с родителей, что те обязуются во время тревоги забирать своих детей из школы. Цирк да и только", написал он.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

https://ukraina.ru/20230815/1048700321.html

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новости, украина, 1 сентября, оксен лисовой, министр образования, расписание, школы