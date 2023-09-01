Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток - 01.09.2023 Украина.ру
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Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток
Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток - 01.09.2023 Украина.ру
Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток
В фокусе внимания специального докладчика ООН будет практика расследования и судебного преследования виновных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта
2023-09-01T14:16
2023-09-01T14:16
новости
оон
права человека
украина
пытки
изнасилования
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Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс с 4 по 10 сентября совершит свой первый официальный визит на Украину. Об этом 1 сентября сообщил офис верховного представителя ООН по правам человека на своем официальном сайте.Во время визита Эдвардс сосредоточит внимание на практике расследования и судебного преследования преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, отмечается в сообщении."Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - сообщил офис верховного представителя ООН.Специальный докладчик ООН планирует встретиться с представителями украинского парламента судебной системы, гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями.Визит Эдвардс на Украину состоится по приглашению правительства. По итогам визита представитель ООН проведет 10 сентября в Киеве пресс-конференцию.В марте 2024 года Эдвардс представит свой доклад Совету по правам человека.Специальный докладчик по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания назначается Советом ООН по правам человека. Это независимый эксперт, который не является сотрудником ООН, уточняется на сайте.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, оон, права человека, украина, пытки, изнасилования
Новости, ООН, права человека, Украина, пытки, изнасилования

Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток

14:16 01.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / JaurocksСовет по правам человека ООН
Совет по правам человека ООН - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© commons.wikimedia.org / Jaurocks
Читать в
В фокусе внимания специального докладчика ООН будет практика расследования и судебного преследования виновных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс с 4 по 10 сентября совершит свой первый официальный визит на Украину. Об этом 1 сентября сообщил офис верховного представителя ООН по правам человека на своем официальном сайте.
Во время визита Эдвардс сосредоточит внимание на практике расследования и судебного преследования преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, отмечается в сообщении.
"Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - сообщил офис верховного представителя ООН.
Специальный докладчик ООН планирует встретиться с представителями украинского парламента судебной системы, гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями.
Визит Эдвардс на Украину состоится по приглашению правительства. По итогам визита представитель ООН проведет 10 сентября в Киеве пресс-конференцию.
В марте 2024 года Эдвардс представит свой доклад Совету по правам человека.
Специальный докладчик по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания назначается Советом ООН по правам человека. Это независимый эксперт, который не является сотрудником ООН, уточняется на сайте.
 
НовостиООНправа человекаУкраинапыткиизнасилования
 
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