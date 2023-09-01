https://ukraina.ru/20230901/1049097112.html

Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток

Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток - 01.09.2023 Украина.ру

Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток

В фокусе внимания специального докладчика ООН будет практика расследования и судебного преследования виновных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта

2023-09-01T14:16

2023-09-01T14:16

2023-09-01T14:16

новости

оон

права человека

украина

пытки

изнасилования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102107/86/1021078639_0:612:3264:2448_1920x0_80_0_0_9c087e5a566831e7825897e5aac49d16.jpg

Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс с 4 по 10 сентября совершит свой первый официальный визит на Украину. Об этом 1 сентября сообщил офис верховного представителя ООН по правам человека на своем официальном сайте.Во время визита Эдвардс сосредоточит внимание на практике расследования и судебного преследования преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, отмечается в сообщении."Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - сообщил офис верховного представителя ООН.Специальный докладчик ООН планирует встретиться с представителями украинского парламента судебной системы, гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями.Визит Эдвардс на Украину состоится по приглашению правительства. По итогам визита представитель ООН проведет 10 сентября в Киеве пресс-конференцию.В марте 2024 года Эдвардс представит свой доклад Совету по правам человека.Специальный докладчик по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания назначается Советом ООН по правам человека. Это независимый эксперт, который не является сотрудником ООН, уточняется на сайте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оон, права человека, украина, пытки, изнасилования