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Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток
Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток - 01.09.2023 Украина.ру
Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток
В фокусе внимания специального докладчика ООН будет практика расследования и судебного преследования виновных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта
2023-09-01T14:16
2023-09-01T14:16
2023-09-01T14:16
новости
оон
права человека
украина
пытки
изнасилования
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Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс с 4 по 10 сентября совершит свой первый официальный визит на Украину. Об этом 1 сентября сообщил офис верховного представителя ООН по правам человека на своем официальном сайте.Во время визита Эдвардс сосредоточит внимание на практике расследования и судебного преследования преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, отмечается в сообщении."Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - сообщил офис верховного представителя ООН.Специальный докладчик ООН планирует встретиться с представителями украинского парламента судебной системы, гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями.Визит Эдвардс на Украину состоится по приглашению правительства. По итогам визита представитель ООН проведет 10 сентября в Киеве пресс-конференцию.В марте 2024 года Эдвардс представит свой доклад Совету по правам человека.Специальный докладчик по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания назначается Советом ООН по правам человека. Это независимый эксперт, который не является сотрудником ООН, уточняется на сайте.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, права человека, украина, пытки, изнасилования
Новости, ООН, права человека, Украина, пытки, изнасилования
Украину впервые посетит специальный докладчик ООН по вопросам пыток
В фокусе внимания специального докладчика ООН будет практика расследования и судебного преследования виновных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс с 4 по 10 сентября совершит свой первый официальный визит на Украину. Об этом 1 сентября сообщил офис верховного представителя ООН по правам человека на своем официальном сайте.
Во время визита Эдвардс сосредоточит внимание на практике расследования и судебного преследования преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, отмечается в сообщении.
"Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - сообщил офис верховного представителя ООН.
Специальный докладчик ООН планирует встретиться с представителями украинского парламента судебной системы, гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями.
Визит Эдвардс на Украину состоится по приглашению правительства. По итогам визита представитель ООН проведет 10 сентября в Киеве пресс-конференцию.
В марте 2024 года Эдвардс представит свой доклад Совету по правам человека.
Специальный докладчик по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания назначается Советом ООН по правам человека. Это независимый эксперт, который не является сотрудником ООН, уточняется на сайте.