Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории - 01.09.2023 Украина.ру
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Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории - 01.09.2023 Украина.ру
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории
Минкульт Украины записал серию пропагандистских видеороликов. В первом утверждают, что Россия воюет против них уже сто лет
2023-09-01T10:49
2023-09-01T10:49
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"Украина. Развенчивание мифов: сколько действительно идет война против Украины? С целью развенчивания мифов российской пропаганды, Медиацентр Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти запускают общий просветительский проект, состоящий из двух серий видеороликов", - говорится в пояснительно записке к первому ролику.Это не первый миф, который на Украине не просто выдают за действительное, но еще и вносят в школьную программу. Ранее в учебники были включены, например, такие "факты": - Черное море выкопали украинцы;- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;- Борщ придумали украинцы.В начале 2023 года этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.
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новости, украина, день знаний, новости украины
Новости, Украина, День знаний, Новости Украины

Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории

10:49 01.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВременная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
Временная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Минкульт Украины записал серию пропагандистских видеороликов. В первом утверждают, что Россия воюет против них уже сто лет
"Украина. Развенчивание мифов: сколько действительно идет война против Украины? С целью развенчивания мифов российской пропаганды, Медиацентр Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти запускают общий просветительский проект, состоящий из двух серий видеороликов", - говорится в пояснительно записке к первому ролику.
Это не первый миф, который на Украине не просто выдают за действительное, но еще и вносят в школьную программу. Ранее в учебники были включены, например, такие "факты":
- Черное море выкопали украинцы;
- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);
- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;
- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;
- Борщ придумали украинцы.
В начале 2023 года этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.
Вчера, 09:24
Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинскийУчащиеся младших классов Херсонской и Запорожской областей с сегодняшнего дня начнут изучение украинского языка. Такое желание выразили 64% родителей школьников в Херсонской области и 46% - в Запорожской., сообщило 1 сентября RTVI
 
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