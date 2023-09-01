https://ukraina.ru/20230901/1049086294.html

Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории

Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории - 01.09.2023 Украина.ру

Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории

Минкульт Украины записал серию пропагандистских видеороликов. В первом утверждают, что Россия воюет против них уже сто лет

2023-09-01T10:49

2023-09-01T10:49

2023-09-01T10:49

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"Украина. Развенчивание мифов: сколько действительно идет война против Украины? С целью развенчивания мифов российской пропаганды, Медиацентр Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти запускают общий просветительский проект, состоящий из двух серий видеороликов", - говорится в пояснительно записке к первому ролику.Это не первый миф, который на Украине не просто выдают за действительное, но еще и вносят в школьную программу. Ранее в учебники были включены, например, такие "факты": - Черное море выкопали украинцы;- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;- Борщ придумали украинцы.В начале 2023 года этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.

https://ukraina.ru/20230901/1049083676.html

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