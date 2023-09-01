https://ukraina.ru/20230901/1049086294.html
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории - 01.09.2023 Украина.ру
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории
Минкульт Украины записал серию пропагандистских видеороликов. В первом утверждают, что Россия воюет против них уже сто лет
2023-09-01T10:49
2023-09-01T10:49
2023-09-01T10:49
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"Украина. Развенчивание мифов: сколько действительно идет война против Украины? С целью развенчивания мифов российской пропаганды, Медиацентр Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти запускают общий просветительский проект, состоящий из двух серий видеороликов", - говорится в пояснительно записке к первому ролику.Это не первый миф, который на Украине не просто выдают за действительное, но еще и вносят в школьную программу. Ранее в учебники были включены, например, такие "факты": - Черное море выкопали украинцы;- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;- Борщ придумали украинцы.В начале 2023 года этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.
https://ukraina.ru/20230901/1049083676.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, день знаний, новости украины
Специально ко Дню знаний Украина открыла "ранее неизвестную" страницу своей истории
Минкульт Украины записал серию пропагандистских видеороликов. В первом утверждают, что Россия воюет против них уже сто лет
"Украина. Развенчивание мифов: сколько действительно идет война против Украины? С целью развенчивания мифов российской пропаганды, Медиацентр Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти запускают общий просветительский проект, состоящий из двух серий видеороликов", - говорится в пояснительно записке к первому ролику.
Это не первый миф, который на Украине не просто выдают за действительное, но еще и вносят в школьную программу. Ранее в учебники были включены, например, такие "факты":
- Черное море выкопали украинцы;
- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);
- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;
- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;
- Борщ придумали украинцы.
В начале 2023 года этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.