https://ukraina.ru/20230901/1049085718.html

Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами

Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами - 01.09.2023 Украина.ру

Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами

Навыки управления дронами украинские школьники будут приобретать в рамках нового предмета под названием "Защита Украины"

2023-09-01T10:42

2023-09-01T10:42

2023-09-01T10:42

новости

украина

львов

школа

ученики

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Во Львове дети в школах учатся летать на дронах. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале, поздравляя школьников с Днем знаний.Садовый опубликовал две фотографии из компьютерных классов, где видно, как ученики учатся управлять дронами с помощью программ симуляции полета."Навыки полета и сбора дронов - один из элементов программы предмета “Защита Украины”, который будут изучать в наших школах. Испытываем формат, чтобы распространить по всем школам. Дальше будет", - отметил Садовый.При этом он высказал уверенность, что сегодняшним школьникам уже не нужно будет "воевать с нечистью", но подготовка им не повредит."Поздравляю с Днем знаний! Цените этот момент набирайтесь мудрости и стройте свою жизнь и нашу лучшую страну!", - обратился мэр Львова к украинским детям.Как сообщало издание Украина.ру, с 1 сентября в украинских школах введен новый предмет – "Защита Украины". На этих уроках помимо антироссийских тезисов дети должны будут усвоить азы медицинской помощи, обращения с взрывоопасными предметами и навыки управления беспилотниками.

https://ukraina.ru/20230901/1049073637.html

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новости, украина, львов, школа, ученики