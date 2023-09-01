Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами - 01.09.2023 Украина.ру
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Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами - 01.09.2023 Украина.ру
Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
Навыки управления дронами украинские школьники будут приобретать в рамках нового предмета под названием "Защита Украины"
2023-09-01T10:42
2023-09-01T10:42
новости
украина
львов
школа
ученики
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Во Львове дети в школах учатся летать на дронах. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале, поздравляя школьников с Днем знаний.Садовый опубликовал две фотографии из компьютерных классов, где видно, как ученики учатся управлять дронами с помощью программ симуляции полета."Навыки полета и сбора дронов - один из элементов программы предмета “Защита Украины”, который будут изучать в наших школах. Испытываем формат, чтобы распространить по всем школам. Дальше будет", - отметил Садовый.При этом он высказал уверенность, что сегодняшним школьникам уже не нужно будет "воевать с нечистью", но подготовка им не повредит."Поздравляю с Днем знаний! Цените этот момент набирайтесь мудрости и стройте свою жизнь и нашу лучшую страну!", - обратился мэр Львова к украинским детям.Как сообщало издание Украина.ру, с 1 сентября в украинских школах введен новый предмет – "Защита Украины". На этих уроках помимо антироссийских тезисов дети должны будут усвоить азы медицинской помощи, обращения с взрывоопасными предметами и навыки управления беспилотниками.
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новости, украина, львов, школа, ученики
Новости, Украина, Львов, Школа, ученики

Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами

10:42 01.09.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Навыки управления дронами украинские школьники будут приобретать в рамках нового предмета под названием "Защита Украины"
Во Львове дети в школах учатся летать на дронах. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале, поздравляя школьников с Днем знаний.
Садовый опубликовал две фотографии из компьютерных классов, где видно, как ученики учатся управлять дронами с помощью программ симуляции полета.
"Навыки полета и сбора дронов - один из элементов программы предмета “Защита Украины”, который будут изучать в наших школах. Испытываем формат, чтобы распространить по всем школам. Дальше будет", - отметил Садовый.
При этом он высказал уверенность, что сегодняшним школьникам уже не нужно будет "воевать с нечистью", но подготовка им не повредит.
"Поздравляю с Днем знаний! Цените этот момент набирайтесь мудрости и стройте свою жизнь и нашу лучшую страну!", - обратился мэр Львова к украинским детям.
Как сообщало издание Украина.ру, с 1 сентября в украинских школах введен новый предмет – "Защита Украины". На этих уроках помимо антироссийских тезисов дети должны будут усвоить азы медицинской помощи, обращения с взрывоопасными предметами и навыки управления беспилотниками.
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