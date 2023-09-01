https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html

Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги

Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги - 01.09.2023 Украина.ру

Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги

Крымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов

2023-09-01T09:52

2023-09-01T09:52

2023-09-01T09:52

владимир зеленский

квартира

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049084220_0:0:866:487_1920x0_80_0_0_851b6ceba2002384e3155aec92b0c7da.jpg

По словам Константинова, для Зеленского стоимость этой недвижимости "смех", поскольку он "в день больше кладет в карман".Глава крымского парламента также отметил, что у Зеленского нет "обратного пути в Ялту", потому что его образ артиста и комика "полностью утрачен".Эту квартиру супруга украинского президента Елена Зеленская приобрела в апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины. Из декларации о доходах следовало, что недвижимость была приобретена за $163,8 тысячи.Летом 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что Зеленский исправно гасит квартплату."Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает",- сказал тогда Аксенов.В начале февраля текущего года крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России.В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.В пресс-службе последнего до сих пор заявляют, что квартира в Крыму была куплена четой Зеленских законно, и "семья президента намерена пользоваться ей только после обязательного возвращения Крыма в Украину".Аксенов уточнил, что все средства от продажи имущества недружественных лиц пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230524/1046534492.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, квартира, крым, новости