https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги - 01.09.2023 Украина.ру
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
Крымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов
2023-09-01T09:52
2023-09-01T09:52
2023-09-01T09:52
владимир зеленский
квартира
крым
новости
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По словам Константинова, для Зеленского стоимость этой недвижимости "смех", поскольку он "в день больше кладет в карман".Глава крымского парламента также отметил, что у Зеленского нет "обратного пути в Ялту", потому что его образ артиста и комика "полностью утрачен".Эту квартиру супруга украинского президента Елена Зеленская приобрела в апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины. Из декларации о доходах следовало, что недвижимость была приобретена за $163,8 тысячи.Летом 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что Зеленский исправно гасит квартплату."Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает",- сказал тогда Аксенов.В начале февраля текущего года крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России.В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.В пресс-службе последнего до сих пор заявляют, что квартира в Крыму была куплена четой Зеленских законно, и "семья президента намерена пользоваться ей только после обязательного возвращения Крыма в Украину".Аксенов уточнил, что все средства от продажи имущества недружественных лиц пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230524/1046534492.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, квартира, крым, новости
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
Крымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов
По словам Константинова, для Зеленского стоимость этой недвижимости "смех", поскольку он "в день больше кладет в карман".
Глава крымского парламента также отметил, что у Зеленского нет "обратного пути в Ялту", потому что его образ артиста и комика "полностью утрачен".
Эту квартиру супруга украинского президента Елена Зеленская приобрела в апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины. Из декларации о доходах следовало, что недвижимость была приобретена за $163,8 тысячи.
Летом 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что Зеленский исправно гасит квартплату.
"Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает",- сказал тогда Аксенов.
В начале февраля текущего года крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России.
В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.
В пресс-службе последнего до сих пор заявляют, что квартира в Крыму была куплена четой Зеленских законно, и "семья президента намерена пользоваться ей только после обязательного возвращения Крыма в Украину".
Аксенов уточнил, что все средства от продажи имущества недружественных лиц пойдут на нужды участников специальной военной операции.