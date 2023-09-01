Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский - 01.09.2023 Украина.ру
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Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский - 01.09.2023 Украина.ру
Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
Учащиеся младших классов Херсонской и Запорожской областей с сегодняшнего дня начнут изучение украинского языка. Такое желание выразили 64% родителей школьников в Херсонской области и 46% - в Запорожской., сообщило 1 сентября RTVI
2023-09-01T09:24
2023-09-01T09:24
новости
украинский язык
школьники
херсонская область
запорожская область
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Речь идет об учениках 1–4-х классов и о выборе второго языка, который будет изучаться факультативно. При этом первым языком у всех без исключения учащихся будет русский язык."Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации осенью 2022 года по результатам референдума.Согласно Конституции РФ, официальным языком в России является русский, но республики в праве устанавливать свои государственные языки.В мае 2022 года в Херсонской военно-гражданской администрации обещали, что не будут запрещать украинский язык, но уточняли, что русский станет основным для "всех вопросов государственного значения". Год спустя врио главы региона Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского языка наряду с русским в делопроизводстве.Власти Запорожской области отменили обязательное изучение в школах региона украинского языка с 1 сентября 2023 года, при этом дети могут учить любой другой в качестве родного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украинский язык, школьники, херсонская область, запорожская область
Новости, украинский язык, школьники, Херсонская область, Запорожская область

Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский

09:24 01.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Учащиеся младших классов Херсонской и Запорожской областей с сегодняшнего дня начнут изучение украинского языка. Такое желание выразили 64% родителей школьников в Херсонской области и 46% - в Запорожской., сообщило 1 сентября RTVI
Речь идет об учениках 1–4-х классов и о выборе второго языка, который будет изучаться факультативно. При этом первым языком у всех без исключения учащихся будет русский язык.
"Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации осенью 2022 года по результатам референдума.
Согласно Конституции РФ, официальным языком в России является русский, но республики в праве устанавливать свои государственные языки.

В мае 2022 года в Херсонской военно-гражданской администрации обещали, что не будут запрещать украинский язык, но уточняли, что русский станет основным для "всех вопросов государственного значения". Год спустя врио главы региона Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского языка наряду с русским в делопроизводстве.

Власти Запорожской области отменили обязательное изучение в школах региона украинского языка с 1 сентября 2023 года, при этом дети могут учить любой другой в качестве родного.
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева во время онлайн пресс-конференции на тему: Новые подходы к реализации проекта Билет в будущее в 2021 году в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 10:44
С 1 сентября в российских школах появится новый учебник украинского языкаНовый учебник украинского языка в школах новых регионов России будет введён 1 сентября, заявила 13 апреля РИА Новости заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.
 
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