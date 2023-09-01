Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим. Таким мнением поделилась 31 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", - указала она.
Грин отметила, что голосует против выделения американской администрацией денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.
Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской спецоперации - 43 миллиарда долларов.
12 января, 07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесомЗапад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости