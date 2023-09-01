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Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта

Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта - 01.09.2023 Украина.ру

Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта

Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим. Таким мнением поделилась 31 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин

2023-09-01T08:24

2023-09-01T08:24

2023-09-01T08:24

сша

конгрессмен

зарубежье

украина

новости

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"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", - указала она.Грин отметила, что голосует против выделения американской администрацией денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской спецоперации - 43 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20230112/1042556658.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, конгрессмен, зарубежье, украина, новости