Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта - 01.09.2023 Украина.ру
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Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта - 01.09.2023 Украина.ру
Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим. Таким мнением поделилась 31 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
2023-09-01T08:24
2023-09-01T08:24
сша
конгрессмен
зарубежье
украина
новости
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"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", - указала она.Грин отметила, что голосует против выделения американской администрацией денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской спецоперации - 43 миллиарда долларов.
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сша, конгрессмен, зарубежье, украина, новости
США, конгрессмен, Зарубежье, Украина, Новости

Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта

08:24 01.09.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим. Таким мнением поделилась 31 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", - указала она.
Грин отметила, что голосует против выделения американской администрацией денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.
Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской спецоперации - 43 миллиарда долларов.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 07:20
Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесомЗапад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости
 
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